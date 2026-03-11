Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση του από τη Μονακό

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» για το οποίο διαβάσετε αποκλειστικά στο Gazzetta, πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με τη Μονακό!

Ο Kill Bill έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να τα γνωστοποιεί μέσω του twitter, με τον Έλληνα προπονητή να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι και head coach στην Εθνική Ελλάδος.

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», έγραψε.