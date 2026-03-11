Σπανούλης: Τι είπε μετά την αποχώρηση από τη Μονακό
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» για το οποίο διαβάσετε αποκλειστικά στο Gazzetta, πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με τη Μονακό!
Ο Kill Bill έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να τα γνωστοποιεί μέσω του twitter, με τον Έλληνα προπονητή να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι και head coach στην Εθνική Ελλάδος.
«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», έγραψε.
Vassilis Spanoulis and AS Monaco have mutually agreed to part ways.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 11, 2026
Coach s quote:
“My stay in Monaco will always remain in my memory. The first trophy I won as a coach and my first EuroLeague final are achievements I will never forget! I wish the club much success for the…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.