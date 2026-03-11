Παναθηναϊκός: Ανέβηκε το νέο λάβαρο που αντικατέστησε αυτό του Μποντιρόγκα
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να κατεβάσει από το Telekom Center, το λάβαρο που φαίνεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Συγκεκριμένα όταν το... τριφύλλι είχε σηκώσει το 2ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του στη Θεσσαλονίκη, είχε ανεβάσει στον ουρανό του γηπέδου του ΟΑΚΑ ένα λάβαρο που αποτυπώνεται το πρόσωπο του Μποντιρόγκα που σηκώνει το τρόπαιο.
Πλέον στην οροφή του Telekom Center Athens υπάρχει το λάβαρο με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώνει την κούπα της Euroleague το 2000, το οποίο πήρε τη θέση του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
☘️ Τη θέση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα πήρε εκείνο του Φραγκίσκου Αλβέρτη στο Telekom Center Athens. #paobc pic.twitter.com/jo0Uv4Eq1s— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.