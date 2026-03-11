Τη θέση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα νέο λάβαρο από την κούπα του 2000 που ανέβηκε στο Telekom Center Athens.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να κατεβάσει από το Telekom Center, το λάβαρο που φαίνεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Συγκεκριμένα όταν το... τριφύλλι είχε σηκώσει το 2ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του στη Θεσσαλονίκη, είχε ανεβάσει στον ουρανό του γηπέδου του ΟΑΚΑ ένα λάβαρο που αποτυπώνεται το πρόσωπο του Μποντιρόγκα που σηκώνει το τρόπαιο.

Πλέον στην οροφή του Telekom Center Athens υπάρχει το λάβαρο με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώνει την κούπα της Euroleague το 2000, το οποίο πήρε τη θέση του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.