Δείτε τις επιλογές του Σάκοτα για τη 12άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τόφας.

Η AEK υποδέχεται την Τόφας στη SUNEL Arena για το BCL (19:00) και θέλει τη νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες της για την πρώτη θέση του ομίλου, αφού ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση.

O Nτράγκαν Σάκοτα για δεύτερη σερί ματς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του, κάτι που του... λύνει τα χέρια. Οι Τούρκοι έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά από τη συνέχεια. Μοναδική διαφορά σε σχέση με τον Προμηθέα ο Κουζμίνσκας αντί του Πετσάρσκι.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, άνοιξε και το πάνω διάζωμα του γηπέδου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεί και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Τόφας: Φλόιντ, Τσενγκίζ, Πέρεζ, Σαϊμπίρ, Πόστελ, Τζέτσιμ, Κάμπατσα, Κιντ, Μπλάζεβιτς, Σερμπέστ, Μπεσόν και Κορκμάζ