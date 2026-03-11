Βρέθηκε ο coach που θα κάτσει στον πάγκο της Μονακό στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό μετά την αποχώρηση Σπανούλη και είναι γνώριμος του Kill Bill.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» για το οποίο διαβάσετε αποκλειστικά στο Gazzetta, πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν πλέον από τη Μονακό, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Kill Bill έκανε και το σχόλιο του μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους Μονεγάσκους. Σύμφωνα με το BeBasket, στον πάγκο στο ματς με τον Ολυμπιακό (12/3) θα κάτσει ο εκ των βοηθών του στη Μονακό, Σεργκίι Γκλαντίρ.

Ήταν στον πάγκο και στα δύο τελευταία ματς που απουσίαζε ο V-Span. Ο Γκλαντίρ ήταν παίκτης στη Μονακό από το 2015 μέχρι το 2019 και φιναλίστ του BCL του 2018 στην ήττα από την ΑΕΚ, βάζοντας μεγάλα σουτ στο τέλος που όμως δεν ήταν αρκετά για την ομάδα από το Πριγκιπάτο.