Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Παναθηναϊκό για την επίθεση στην αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Σε ακρόαση κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Παναθηναϊκό, για την επίθεση που έγινε στο πούλμαν της αποστολής της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού, μετά τον μεταξύ τους αγώνα.

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 90-70 για τον πρώτο αγώνα Play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ Γυναικών επισκιάστηκε από ένα άσχημο περιστατικό που έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των Ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της από το κλειστό της Λεωφόρου, δέχθηκε επίθεση στο πούλμαν. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες των Πειραιωτών και το επιτελείο, από ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι έκαναν ρίψη αντικειμένων και χειρονομίες.

Η ΔΕΑΒ τώρα με ανακοίνωση της καλεί σε ακρόαση τον Παναθηναϊκό για τα όσα σημειώθηκαν στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (07/03).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 17/03/2026, το αθλητικό σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το οποίο φέρεται ότι έλαβε χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «Π. Γιαννακόπουλος», από φιλάθλους του, σε βάρος της αποστολής της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και των ανδρών της Αστυνομίας, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ, στις 07/03/2026, για την 1η αγωνιστική των Playoff του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας γυναικών της ΕΟΚ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».