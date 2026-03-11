Λεσόρ: Επιστρέφει με την Ζάλγκιρις!
Αναμονή τέλος για τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα αθλητικά του παπούτσια και να «πατήσει» στο Glass Floor του «T-Center»!
Αν και αγωνίστηκε στα δύο ματς του Final Four τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι, ο Ματίας Λεσόρ απέχει ουσιαστικά από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού από τις 17 Δεκεμβρίου 2024, όταν και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Άταμαν στην καθιερωμένη Media Day ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις, ο Γάλλος βρίσκεται κανονικά στην διάθεσή του ώστε να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.
Το τζάμπολ του αγώνα της Πέμπτης θα δοθεί στις 22:00 καθώς έχει αλλάξει η ώρα μετά και την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ μεταξύ Παναθηναϊκού-Μπέτις.
