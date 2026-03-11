Hoopfellas: Ετσι έφτασε ο Ολυμπιακός στο ρεκόρ 13/19 τρίποντα (vid)

Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor powered by Novibet το πώς ο Ολυμπιακός έφτασε στο σημείο να κάνει ρεκόρ πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καυτός απέναντι στην Παρί, με την ομάδα του Πειραιά, να σταματά στα 13 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο!

Μετά τα 8/10 τρίποντα του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός βρήκε άλλα 5 εύστοχα στο δεύτερο (5/9 συγκεκριμένα), φτάνοντας τα 13 εύστοχα.

Ο Hoopfellas, ανέλυσε στο χθεσινό Gazz Floor powered by Novibet το πώς οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να... βομβαρδίσουν τους Παριζιάνους.

Από το 13.06''' το σχόλιο του Hoopfellas:

«Παιδιά δεν είναι εύκολο να επιβάλλεις το ρυθμό σου -όπως το έχουμε στο μυαλό μας - να μας σ' ένα παιχνίδι ευρύ κοινού 65-70 πόντων. Δεν το έχει καταφέρει καμιά ομάδα και δεν πρόκειται να το καταφέρει καμιά ομάδα απέναντι στην Παρί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να την κερδίσεις χτυπώντας στα αδύναμά της σημεία.

Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που παίζει τόσο γρήγορα σε επίπεδο εκτέλεσης και σουτάρει τόσα πολλά τρίποντα, που πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ, σου δίνει σουτ γρήγορα και στη δική σου επίθεση, να πάει το παιχνίδι σε ελεγχόμενο τέμπο.

Ο Ολυμπιακός πήρε ό,τι του έδωσε το παιχνίδι κι η άμυνα της Παρί. Εγινε ρεκόρ στο πρώτο ημίχρονο, 13/19 τρίποντα. Δεν είναι τυχαίο! Μιλάμε για μια ομάδα που έπαιζε hedge άμυνα - έχουμε πει πόσο καλά πατάει ο Ολυμπιακός πάνω στη hedge άμυνα - έπαιζε πολύ επιθετικά στις γραμμές πάσας της Παρί και έπαιζε πολύ επιθετικά στην απόσταση της μίας πάσας απέναντι σε μια ομάδα που διαβάζει καλά. Όλη αυτή η κατάσταση, αν τα βάλεις όλα μαζί, παρήγαγαν σουτ τριών πόντων και καλά σουτ τριών πόντων. Ο Ολυμπιακός τα πήρε, ο Πίτερς, ο Ντόρσεϊ μπήκε αμέσως, έχει κάνει καταπληκτικό ματς με τη μπάλα».