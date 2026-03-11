Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, επικρατώντας του Περιστερίου με 101-77 στο «PAOK Sports Arena».

Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερη καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλε την ανωτερότητά της, δίχως να δεχτεί απειλή από το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Πλέον ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη διαφορά των πόντων στη ρεβάνς (18/03, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρηση ήταν ο Μπριν Ταϊρί ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Ο αγώνας

Τα εύστοχα τρίποντα από τον ΠΑΟΚ ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρηση, έχοντας (3/3, 5’) και αυτό τους έδωσε το προβάδισμα με +8 (19-11, 5’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου η καλή άμυνα των γηπεδούχων, οδήγησαν το Περιστέρι στα τέσσερα λάθη και μπόρεσαν να κρατήσουν το +7 (25-18, 10’).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου ο Άλεν με τέσσερις σερί δικούς του πόντους, έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (31-18, 12’).

Οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Θεσσαλονικείς κράτησαν την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή, εκμεταλλευόμενοι το κακό αμυντικό πρόσωπο των φιλοξενούμενων και πήγαν στα αποδυτήρια με +15, έπειτα από τρίποντο του Μέλβιν (51-36, 20').

Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε… φορτσάτος στην αναμέτρηση και μέσω της πιεστικής του άμυνας βρήκε τον ίδιο ρυθμό στην επίθεση και… εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (61-42, 23’) και λίγο αργότερα έως τους 24 (69-45, 26’). Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να επιβάλλει την κυριαρχία του και στις δύο πλευρές του παρκέ και να έχει το πλεονέκτημα (82-56, 30’).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι. Προς το φινάλε της αναμέτρησης το Περιστέρι προσπάθησε να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί, για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει για την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στο γήπεδό του.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 82-56, 101-77

MVP ΗΤΑΝ Ο…Μπριν Ταϊρί με 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το +32 που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση 92-60.

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Timmy Allen 26:33 16 7/12 58.33% 7/11 63.64% 0/1 0% 2/3 66.67% 0 2 2 2 4 0 2 0 14 16 2 Cleveland Melvin * 28:19 18 6/10 60% 3/6 50% 3/4 75% 3/3 100% 0 4 4 2 0 1 1 1 12 21 5 Breein Tyree * 33:01 26 10/12 83.33% 6/6 100% 4/6 66.67% 2/3 66.67% 0 1 1 6 2 4 2 0 21 28 6 Antonis Koniaris 02:42 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 9 Nikos Chougkaz 19:11 8 1/6 16.67% 1/5 20% 0/1 0% 6/7 85.71% 2 3 5 1 1 0 1 1 11 10 11 Clifford Omoruyi 13:14 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2 2 4 0 1 2 1 0 -7 5 13 Thodoris Zaras 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Nikos Persidis * 07:11 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 3 0 1 0 11 4 21 Patrick Beverley * 21:29 5 2/7 28.57% 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 1 4 5 4 1 1 2 1 33 11 25 Giorgos Fillios 06:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 26 Ben Moore * 21:53 13 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 5/7 71.43% 1 7 8 2 2 0 2 0 33 22 33 Tomas Dimsa 20:15 6 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 1/3 33.33% 0 0 0 1 5 2 1 0 -2 2 Team/Coaches 4 3 7 1 0 TOTAL 200 101 35/64 54.69% 26/46 56.52% 9/18 50% 22/31 70.97% 10 27 37 19 20 10 13 3 -