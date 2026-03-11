ΠΑΟΚ - Περιστέρι 101-77: Με το ένα... πόδι στα ημιτελικά!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, επικρατώντας του Περιστερίου με 101-77 στο «PAOK Sports Arena».

Εύκολο απόγευμα είχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι, καθώς επικράτησε με 101-77 και έκανε το πρώτο βήμα προς τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερη καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλε την ανωτερότητά της, δίχως να δεχτεί απειλή από το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Πλέον ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη διαφορά των πόντων στη ρεβάνς (18/03, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρηση ήταν ο Μπριν Ταϊρί ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Ο αγώνας

Τα εύστοχα τρίποντα από τον ΠΑΟΚ ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρηση, έχοντας (3/3, 5’) και αυτό τους έδωσε το προβάδισμα με +8 (19-11, 5’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου η καλή άμυνα των γηπεδούχων, οδήγησαν το Περιστέρι στα τέσσερα λάθη και μπόρεσαν να κρατήσουν το +7 (25-18, 10’).
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου ο Άλεν με τέσσερις σερί δικούς του πόντους, έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (31-18, 12’).

 

Οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Θεσσαλονικείς κράτησαν την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή, εκμεταλλευόμενοι το κακό αμυντικό πρόσωπο των φιλοξενούμενων και πήγαν στα αποδυτήρια με +15, έπειτα από τρίποντο του Μέλβιν (51-36, 20').

Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε… φορτσάτος στην αναμέτρηση και μέσω της πιεστικής του άμυνας βρήκε τον ίδιο ρυθμό στην επίθεση και… εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (61-42, 23’) και λίγο αργότερα έως τους 24 (69-45, 26’). Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να επιβάλλει την κυριαρχία του και στις δύο πλευρές του παρκέ και να έχει το πλεονέκτημα (82-56, 30’).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι. Προς το φινάλε της αναμέτρησης το Περιστέρι προσπάθησε να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί, για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει για την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στο γήπεδό του.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 82-56, 101-77

MVP ΗΤΑΝ ΟΜπριν Ταϊρί με 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΤζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το +32 που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση 92-60.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Timmy Allen26:33167/1258.33%7/1163.64%0/10%2/366.67%022240201416
2Cleveland Melvin *28:19186/1060%3/650%3/475%3/3100%044201111221
5Breein Tyree *33:012610/1283.33%6/6100%4/666.67%2/366.67%011624202128
6Antonis Koniaris02:4200/20%0/10%0/10%0/00%000100000-1
9Nikos Chougkaz19:1181/616.67%1/520%0/10%6/785.71%235110111110
11Clifford Omoruyi13:1462/450%2/450%0/00%2/450%22401210-75
13Thodoris Zaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
18Nikos Persidis *07:1131/1100%1/1100%0/00%1/1100%00003010114
21Patrick Beverley *21:2952/728.57%1/520%1/250%0/00%145411213311
25Giorgos Fillios06:1300/10%0/00%0/10%0/00%01100000-60
26Ben Moore *21:53134/580%4/580%0/00%5/771.43%178220203322
33Tomas Dimsa20:1562/450%1/250%1/250%1/333.33%00015210-22
Team/Coaches43710
TOTAL20010135/6454.69%26/4656.52%9/1850%22/3170.97%102737192010133-
PeristeriFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *24:1282/922.22%0/10%2/825%2/366.67%03364400-95
1Alvaro Cardenas Torre *28:20155/1050%2/540%3/560%2/2100%02234600-119
2Jacob Van Tubbergen *30:37237/1070%4/757.14%3/3100%6/785.71%18912020-1231
4Samuel Payne09:0900/00%0/00%0/00%0/00%01103101-71
5Tzon Ittounas05:0100/20%0/00%0/20%0/00%00000000-11-2
7Vasilis Mouratos20:4252/450%2/450%0/00%1/250%20212120-126
8Alexandros Thomakos01:0200/00%0/00%0/00%0/00%00000000-10
11Riley Abercrombie11:3052/540%1/1100%1/425%0/00%04401100-165
14Dimitrios Kaklamanakis *25:0783/650%3/650%0/00%2/450%42623301-229
23Konstantinos Papadakis18:4262/540%0/00%2/540%0/00%00024100-174
25Will Carius16:1331/616.67%0/00%1/616.67%0/00%01103100-1-2
33Vlado Jankovic *09:2541/250%0/10%1/1100%1/250%10112100-13
Team/Coaches31401000
TOTAL2007725/5942.37%12/2548%13/3438.24%14/2070%11223316291942

