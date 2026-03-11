ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Στο «Παλατάκι» Μυστακίδης και Τρινκιέρι
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Περιστέρι για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του FIBA Europe Cup, με τον Αντρεά Τρινκιέρι και τον Τέλη Μυστακίδη να βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο Ιταλός πολύπειρος τεχνικός που θα αναλάβει την ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη νέα σεζόν, έχει δώσει το «παρών» στο «Παλατάκι» μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να δουν από κοντά τον πρώτο κρίσιμο αγώνα της ομάδας τους.
