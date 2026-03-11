Δείτε τι έκαναν οι Αβδάλας και Σπάρταλης στο NCAA.

Aβδάλας και Σπάρταλης έδωσαν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA με απολογισμό δύο ήττες. Δύο από τους κορυφαίους Έλληνες τη φετινή σεζόν στα παρκέ του κολεγιακού.

Αβδάλας - Virginia Tech

Αποκλεισμός για το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα που δεν θα είναι στο March Madness. Η ομάδα του ηττήθηκε από το Wake Forest με 95-89, με τον Έλληνα περιφερειακό να μένει χαμηλά. Είχε 5 πόντους με 2/10 σουτ και 3 λάθη στα 31 λεπτά που πάτησε παρκέ. Είχε 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σπάρταλης - Monmouth

Δεν τα κατάφερε το Monmouth στον τελικό της CAA και ηττήθηκε με 75-69 από το Hofstra. Ο Σπάρταλης έμεινε στο παρκέ για 34 λεπτά και βοήθησε πολύ, έχοντας 16 πόντους, 5/9 δίποντα, 6/6 βολές, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη ένα κλέψιμο, 1 μπλοκ. Double Double ο Έλληνας φόργουορντ. Φέτος έχει 10.7 πόντους και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.