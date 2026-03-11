Χολ: «Η Μονακό θα έχει νοοτροπία να βγει και να μας νικήσει»

Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Παρί με 104-87, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το 2/2 επί γαλλικού εδάφους το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 20:00) απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στις δυσκολίες που κρύβει το ματς για τους Πειραιώτες.

Για το ματς με Μονακό: «Πολλά πράγματα συμβαίνουν εκεί, αλλά νιώθω ότι θα έρθουν έτοιμοι να παίξουν ως συνήθως και νιώθω ότι θα πάμε και θα κάνουμε το ίδιο»

Για τα θέματα της Μονακό: «Συμβαίνουν πολλά πράγματα εκεί, αλλά νιώθω ότι θα έχουν τη νοοτροπία να βγουν και να μας νικήσουν γιατί, ξέρεις, είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως είπα, θα έρθουμε έτοιμοι να δουλέψουμε, έτοιμοι να παίξουμε. Και αυτό είναι το θέμα, όπως είπα, θα βγουν έτοιμοι να παλέψουν, έτοιμοι, έτοιμοι να παίξουν γιατί είμαστε εμείς. Και νιώθουν ότι με όλες τις καταστάσεις και τα πράγματα που συμβαίνουν ότι θα πρέπει να βγουν και ξέρετε, να δείξουν ότι μπορούν, μπορούν να κάνουν πράγματα χωρίς συγκεκριμένους ανθρώπους».

Για Παρί: «Νιώθω ότι σίγουρα είναι πιο γρήγοροι φέτος από πέρυσι και νιώθω ότι παίζω απέναντί τους εδώ και πολύ καιρό. Το πρώτο ημίχρονο χθες ήταν, ήταν σίγουρα πάνω-κάτω.

Για τους 3 σέντερ στο ρόστερ: «Να είσαι έτοιμος. Ο προπονητής θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει ότι είναι καλύτερο. Και νιώθω ότι με εμάς τους τρεις σέντερ, νιώθω ότι πρέπει απλώς να μείνεις έτοιμος, να μείνεις παρακινημένος, να μείνεις έτοιμος να ξεκινήσεις»

Για τα playoffs: «Σίγουρα έρχονται γρήγορα. Νιώθω ότι η σεζόν πέρασε, αλλά, απλώς προετοιμαζόμαστε για αυτό που θα ακολουθήσει, και παιχνίδι με παιχνίδι, είμαστε εδώ για να παίξουμε και εδώ για να κερδίσουμε. Έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα παντού. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι, κλειδωμένοι. Κολλάμε καλά μαζί. Και νιώθω όπως είπα, όλοι είναι εδώ έτοιμοι για το επόμενο βήμα»