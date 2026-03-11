Η πρώην, πια, αρραβωνιαστικιά του Λούκα Ντόντσιτς φέρεται να κατέθεσε αίτηση για διατροφή των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Χωριστούς δρόμους ακολουθούν οι Λούκα Ντόντσιτς και Άννα Μαρία Γκόλτες, οι οποίοι ήταν ζευγάρι τα τελευταία 10 χρόνια έχοντας αποκτήσει και δύο κόρες.

Όπως ανέφερε το ΤΜΖ η πρώην (πια) αρραβωνιαστικιά του σούπερ σταρ του ΝΒΑ κατέθεσε πρόσφατα αίτηση για διατροφή για τα δύο ανήλικα παιδιά τους,

Ο ίδιος μιλώντας στο ESPN είπε ότι «αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε και έχω κάνει ό,τι μπορώ για να είναι μαζί μου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, οπότε πρόσφατα πήρα τη δύσκολη απόφαση να τερματίσω τον αρραβώνα μου» ενώ στο ρεπορτάζ του ΤΜΖ αναφέρεται ότι ο Ντόντσιτς είχε εκφράσει την επιθυμία του να φέρει το νεογέννητο παιδί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τον Δεκέμβριο. Μια διαφωνία οδήγησε τη Γκόλτες να καλέσει την αστυνομία, αν και οι αρχές δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη ποινικού αδικήματος.

Η Γκόλτες μετακόμισε ξανά στη Σλοβενία τον Μάιο του περασμένου έτους και τα παιδιά τους μένουν μαζί της. Η αίτηση δεν ζητά απόφαση για επιμέλεια παρά μόνο διατροφή για τα παιδιά και κάλυψη δικηγορικών εξόδων.