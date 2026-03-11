Στην ΑΕΚ μετράνε αντίστροφα για να μπει το cube και να ομορφύνει κι άλλο το γήπεδο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας για την 5η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, με την Ένωση να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 8, αλλά να παλεύει πλέον για την πρωτιά.

Εδώ και πολύ καιρό σας έχουμε ενημερώσει πως θα τοποθετηθεί cube μέσα στη σεζόν, που θα πάει την εμπειρία του γηπέδου σε άλλο επίπεδο.

Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα στο γήπεδο για την τοποθέτηση του, με τους ανθρώπους της Ένωσης να ετοιμάζονται για άλλη μια εντυπωσιακή... πινελιά στη SUNEL Arena. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα για αυτήν την πολύ ωραία αλλαγή.

Στο καλύτερο σενάριο θα προλάβουν να το απολαύσουν οι φίλοι της Βασίλισσας στο πρώτο ματς για τα προημιτελικά του BCL. Αλλά ακόμα είναι νωρίς να προβλεφθεί η ακριβής ημερομηνία.