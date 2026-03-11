Η υψηλή ζήτηση για το ματς της ΑΕΚ με την Τόφας, είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξει και το πάνω διάζωμα της SUNEL Arena.

Η AEK ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 102-85. Πλέον έρχεται σήμερα το ματς με την την Τόφας στη SUNEL Arena για το BCL (19:00).

Η Ένωση είναι στο 4-0, έχει προκριθεί ήδη στη φάση των 8 και πλέον θέλει να πάρει και την πρώτη θέση του ομίλου που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η ζήτηση είναι μεγάλη και ο κόσμος της Βασίλισσας θα είναι σε άλλο ένα ματς δίπλα σε παίκτες και Σάκοτα. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, άνοιξε και το πάνω διάζωμα του γηπέδου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων.

Αναλυτικά

H AEK BC ενημερώνει, ότι άνοιξε (και) το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, προκειμένου για την αναμέτρηση με Τόφας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σήμερα (Τετάρτη, 11/03, 19:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

