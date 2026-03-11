Gazz Floor powered by Novibet με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει αντεπίθεση και τον Ολυμπιακό κόντρα στη μετά Σπανούλη Μονακό

Το Gazz Floor powered by Novibet επιστρέφει σήμερα με αναλύσεις για τα Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις και με σύνδεση από το T-Center.

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Ευτυχία Οικονομίδου και Ιωάννης Παπαπέτρου φυσικά, συζητούν για τα ματς Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις.

Ο Σπανούλης που δεν θα είναι στον πάγκο κόντρα στην αγαπημένη του ομάδα κι οι πράσινοι που θέλουν να κάνουν το... comeback που αναζητούν.

Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ΠΑΡΕΑ. Στο Gazz Floor powered by Novibet!

Δείτε το σημερινό Gazz Floor εδώ: