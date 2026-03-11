Χολμς για Λεσόρ: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα τον δω να παίζει»

Στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ρισόν Χολμς, ενόψει της αναμέτρηση κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις (11/03, 22:00), για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ρισόν Χολμς να αναφέρεται στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση κόντρα στους Λιθουανούς.

Επίσης ο Αμερικανός σέντερ μίλησε και για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, λέγοντας πως είναι ενθουσιασμένος που θα τον δει να παίζει ξανά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

Για το ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις: «Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δει βίντεο θα κάνουμε τα πράγματα που πρέπει, θα ακολουθήσουμε το πλάνο. Πρέπει να παίξουμε σκληράι».

Για το αν θα αλλάξει το… τελετουργικό του: «Μένω στην ρουτίνα μου. Το να προετοιμάζομαι με τον ίδιο τρόπο είναι σημαντικό. Να είμαι έτοιμος να ακολουθήσω το πλάνο».

Για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα τον δω να παίζει. Έχω δει πόσο σκληρά έχει δουλέψει ξέρω πόσο πολύ θέλει να παίξει και χαίρομαι που του δίνεται η ευκαιρία, ανυπομονώ να τον δω να παίζει».

Για το αν τους είπε κάτι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση που έδωσε το «παρών»: «Από όσο ξέρω, όχι».