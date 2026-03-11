Ουντόκα για τους 83 πόντους του Αντεμπάγιο: «Οι 43 βολές και οι Γουίζαρντς τα εξηγούν όλα»
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο έγραψε την δική του ιστορία στο NBA με τους 83 πόντους που σημείωσε στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Γουίζαρντς.
Όπως ήταν λογικό και επόμενο, έγινε θέμα συζήτησης σε ολόκληρο το NBA και σχολιάστηκε από παίκτες και προπονητές σε όλα τα γήπεδα που είχε αγώνες.
Ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και ο τεχνικός των Χιούστον Ρόκετς, Ίμε Ουντόκα, ο οποίος είχε να δώσει την δική του εξήγηση αναφορικά με το σπουδαίο, αν μη τι άλλο, ρεκόρ.
«Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι 'πώς έγινε'. Όχι λόγω του ίδιου αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Είδα ότι ευστόχησε σε μόλις έξι τρίποντα αλλά και σε 40 βολές ή κάτι τετοιο. Αυτό εξηγεί τα πάντα... όπως και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ουσιαστικά θέλησε να εξηγήσει ότι ο αντίπαλος ήταν εκείνος που... βοήθησε ώστε να γίνει αυτό το ρεκόρ, όπως επίσης και το γεγονός ότι «εκτέλεσε» 43 βολές.
