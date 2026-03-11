Η Εθνική μας ομάδα φιλοξενείται στο Σίμπενικ από την Κροατία για τα Προκριματικά του Eurobasket 2027. Που θα δείτε την αναμέτρηση.

Σε μια πόλη και σ' ένα γήπεδο όπου... μυρίζει μπάσκετ από τη μία άκρη στην άλλη, η Εθνική ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Κροατία με φόντο τη νίκη που θα της δώσει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Eurobasket 2027.

Η χωρητικότητας 900 θέσεων «Sportska Dvorana Baldekin», είναι το γήπεδο όπου αναδείχθηκε ο θρύλος του μεγάλου Ντράζεν Πέτροβιτς. Εκεί όπου μεγαλούργησε φορώντας τη φανέλα της Σιμπένκα από το 1979 έως και το 1983.

H Εθνική Γυναικών έχει ως στόχο να κάνει το βήμα που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης, και θα της δώσει παράλληλα τη δυνατότητα να κατακτήσει την πρώτη θέση στο 6ο όμιλο. Και αυτό θα συμβεί μόνο εάν νικήσει την Κροατία με διαφορά άνω των τριών πόντων προκειμένου να καλύψει το -3 από την αναμέτρηση του α' γύρου (73-76 η Κροατία).

«Κάθε φορά που μαζευόμαστε με την Εθνική ομάδα ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ήρθαμε στην Κροατία για να διεκδικήσουμε τη νίκη», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Πέτρος Πρέκας και πρόσθεσε. «Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία στον πρώτο αγώνα μας νίκησε. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι! Η αναμέτρηση με την Κροατία δεν έχει μόνο βαθμολογική σημασία. Για εμάς είναι κι ένας αγώνας που τον θέλουμε για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στην Κοζάνη».

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.