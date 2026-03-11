Με δύο προβλήματα θα ταξιδέψει στην Αθήνα η αποστολή της Ζάλγκιρις Κάουνας ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «T-Center».

Η Ζάλγκιρις Κάουνας θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ο τεχνικός της ομάδας δεν γνωρίζει ακόμα εάν μπορεί να υπολογίζει σε δύο παίκτες. Ο λόγος για τους Άζουολας Τουμπέλις και Λαουρίνας Μπιρούτις οι οποίοι ναι μεν ακολουθούν την αποστολή στην Αθήνα αλλά η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Τουμπέλις, τραυματίστηκε την περασμένη Πέμπτη στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια, ενώ ο Μπιρούτις έχει ενοχλήσεις στο γόνατο. Η αποστολή της Ζάλγκιρις αποτελείται από 13 παίκτες και ο προπονητής Τόμας Μασιούλις θα έχει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τους διαθέσιμους παίκτες την ημέρα του αγώνα.

«Πηγαίνουμε σε μια καυτή ατμόσφαιρα. Στον Παναθηναϊκό προστέθηκε ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ της EuroLeague, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Χρειάζονται ακόμη χρόνο για να δέσουν ως ομάδα, αλλά αποτελεί μια απίστευτη ενίσχυση για τον αντίπαλο. Για εμάς είναι σημαντικό να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην τους επιτρέψουμε να πετύχουν εύκολους πόντους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της ομάδας, Τόμας Μασιούλις.