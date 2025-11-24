Ολυμπιακός: Η «αριστεία» του Λι δεν λύνει το πρόβλημα στα guard!

O Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την 8η «στροφή» στην Stoiximan GBL. Η «λύτρωση» του Πανιωνίου, το νικηφόρο σερί του Ηρακλή και η τροχιά αγωνιστικής αναβάθμισης του Άρη.

Αν και ακόμη δεν έχουμε συμπληρώσει 2 αγωνιστικούς μήνες από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ήδη φτάσαμε στην πρώτη διακοπή, για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, το 1/3 της διαδρομής στην κανονική περίοδο που έχει ήδη περάσει στην ιστορία, μας δίνει την ευκαιρία να βγάλουμε κάποια πρώιμα συμπεράσματα, τα οποία κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν!

Άλλωστε, ο χρόνος που απομένει είναι ακόμη πολύς, ωστόσο, ειδικά στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος δεν υπάρχει φάση play-out. Δηλαδή τα πάντα θα κριθούν από τα πεπραγμένα των ομάδων στην regular season, οπότε κάθε παιχνίδι έχει την δική του σημασία.

Ας τα πάρουμε, όμως, με την σειρά, σεβόμενοι την βαθμολογική ιεραρχία.

Ολυμπιακός: Κρατάει την σοβαρότητα και την πρωτιά και συνεχίζει να ψάχνει παίκτη!

Στο κλειστό της Πυλαίας, πριν το τζάμπολ οι συνθήκες για την πρώτη έκπληξη της σεζόν έμοιαζαν ιδανικές, από την άποψη ότι οι γηπεδούχοι είχαν ρεπό την προηγούμενη εβδομάδα και έπαιξαν σε γεματο γήπεδο, την ίδια ώρα που οι Πειραιώτες δεν είχαν συμπληρώσει 48 ώρες από την μάχη με την Παρί για την Euroleague...

Ωστόσο η ποιότητα και το βάθος των «ερυθρολεύκων» σε συνδυασμό με την συγκέντρωση με την οποία βγήκαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ, κατέστησαν απαγορευτικές τις όποιες βλέψεις είχε ο «δικέφαλος του Βορρά» για μία νίκη που θα σφράγιζε με εντυπωσιακό τρόπο το καλύτερο ξεκίνημα της σύγχρονης ιστορίας του.

Οι 9 πόντοι τους Βεζένκοβ (16π. & 8ρ.) στο πρώτο 7λεπτο και η “break out” απόδοση του Λι (24π. & 6ας. με 5/6 τριπ.), που μόνο στο πρώτο μέρος έβαλε 16, διατήρησαν από την αρχή μία απόσταση ασφαλείας, η οποία άνοιξε στο δεύτερο με την διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +20 και τον Ολυμπιακό να διατηρεί το αήττητο στην Ελλάδα ευκολότερα του αναμενόμενου (81-92).

Δεν ξέρω πόσοι και αν είναι πολλοί εκείνοι που έκαναν δεύτερες σκέψεις ως προς την απόκτηση two-way guard, βλέποντας τον Σέιμπεν Λι να «βγάζει μάτια» στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ...

O 26χρονος Αμερικανός guard είναι ένας καλός undersized scoring guard, ο οποίος κατά συνθήκη μπορεί να δώσει λύσεις και στον «άσο» (χωρίς τις αντίστοιχες δεξιότητες και την συνέπεια στο μακρινό σουτ), όμως, δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να βασιστεί μία ομάδα που θέλει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι πρωταθλητές συνεχίζουν να κοιτάνε την αγορά για τον παίκτη που θα βρεθεί πιο κοντά στα δικά τους standards, ελπίζοντας παράλληλα ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να ξαναπαίξουν πλήρως στην Euroleague (με τον Ερυθρό Αστέρα επιστρέφει ο Νιλικινά και θα απουσιάσει ο ΜακΚίσικ).

Ο ΠΑΟΚ έμεινε πιστός στις αρχές του παιχνιδιού, αλλά οι δύο βασικές παράμετροι που δεν του επέτρεψαν να είναι ανταγωνιστικός, ήταν τα πολλά mismatch στα μαρκαρίσματα και η σχετική με το προηγούμενο αδυναμία του να ελέγξει τα ριμπάουντ, στα οποία μέχρι τώρα ήταν κυρίαρχος στην λίγκα.

Η ήττα της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς, που ήταν μόλις η 3η στα τελευταία 13 ματς, σε καμία περίπτωση δεν μετριάζει τις εξαιρετικές εντυπώσεις που έχουν αφήσει οι Θεσσαλονικείς και σίγουρα δεν επηρεάζει στο ελάχιστο το ευνοϊκό momentum με την επικείμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οποία αναμένεται να ανεβάσει επίπεδο τον σύλλογο.

Παναθηναϊκός: Ήταν θέμα του να αποφασίσει να παίξει άμυνα!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, όπως και απέναντι στον Ολυμπιακό, η Μύκονος μπήκε δυνατά και φρόντισε με το καλησπέρα της αναμέτρησης να στείλει μήνυμα για τις ανταγωνιστικές διαθέσεις, που αυτή την φορά, μάλιστα, είχαν μεγαλύτερη διάρκεια από το πρώτο ημίχρονο.

Με τον πρώην «πράσινο», Τζέρεμι Έβανς (ταλαιπωρείται από κοίλη στην μέση και ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση) να είναι απών και με την φρεσκάδα που προσέδωσε ο Σαμοντούροβ (15π. & 8ρ. με 5/6 σουτ σε 30’), η μάχη της frontline ήταν άνιση, οπότε μόλις ο Παναθηναϊκός «σκλήρυνε» λίγο στην άμυνά του και πήρε μπρος ο Ναν (23π., 5ρ., 6ασ. & 6κλ.), άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να περιοριστούν οι αντιστάσεις των γηπεδούχων.

Οι 12 περισσότεροι πόντοι (44-32) που πήραν οι φιλοξενούμενοι μέσα στο «ζωγραφιστό», από τα συνολικά 14 επιθετικά ριμπάουντ (16-4) αλλά και από τα λάθη (22-10), θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει ακόμη περισσότερο την τελική διαφορά (78-65).

Ειδικότερα από την στιγμή που η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου (Μουρ 17π.) πήρε πολύ λιγότερα του αναμενόμενου από τους τρεις πιο σημαντικούς guard της (Έϊπλμπι, Ρέι και Κάναντι είχαν μαζί 19 πόντους με 7/24 σουτ, 12 ασίστ και 8 λάθη), σε αντίθεση με τους Έλληνες (Καββαδάς, Γερομιχάλος και Μάντζαρης), που έβγαλαν μεγάλη ενέργεια στο παρκέ.

Στις προπονήσεις των νεοφώτιστων έχει πλέον ενσωματωθεί και o Τζάστιν Γκρέι, που θα «γεμίσει» την θέση “3” και ετοιμάζεται για να παίξει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Περιστέρι: «Δυσκόλεψε την ζωή» του Γκάουντλοκ και πέτυχε τον στόχο του!

Στο κλειστό της Καλλιθέας, οι φιλοξενούμενοι εφήρμοσαν με μεγάλη προσήλωση το αμυντικό πλάνο του Βασίλη Ξανθόπουλου πάνω στον μοναδικό παίκτη, που στην καλή του μέρα, θα μπορούσε να δώσει τεράστια ώθηση τον Κολοσσό και όταν κατάφεραν να ισορροπήσουν το physical game των γηπεδούχων, εξασφάλισαν την 2η εκτός έδρας νίκη τους (80-72).

Η ασφυκτική πίεση του Νίκολς, με τα πολύ μακριά χέρια του να πηγαίνουν συνέχεια στην ντρίμπλα του και οι βοήθειες με δεύτερο παίκτη από κάθε πλευρά που επέλεγε ο Γκάουντλοκ (11π., 3ρ. & 2ασ. με 4/16 σουτ σε 30’), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό του 36χρονου Αμερικανού shooting guard σε «χαμηλή πτήση».

Όσο ο Γκαλβανίνι με τον Γκούντγουιν σκόραραν μέσα από την ρακέτα ή ανανέωναν τις επιθέσεις και ταυτόχρονα το Περιστέρι «πουλούσε μπάλες» (υπέπεσε σε 20 λάθη, ενώ πριν το τζάμπολ είχε μ.ο. μονοψήφιο νούμερο), τόσο ο Κολοσσός διατηρούσε το προβάδισμα και ήταν ανταγωνιστικός.

Όταν οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν και η μοναδική ποιοτική του λύση περιορίστηκε, τότε ήταν που οι «κυανοκίτρινοι» έκαναν την αντεπίθεση διαρκείας και με επιμέρους 6-18 στα τελευταία 4,5 λεπτά έφτασαν σε ένα υπερπολύτιμο διπλό, που τους διατήρησε πάνω από την μέση της βαθμολογίας.

Η τετράδα Νίκολς, Καρντένας, Χάρις και Πέιν έκανε σχεδόν τα πάντα για τους νικητές (με τον τελευταίο να είναι ο αφανής ήρωας με ένα σχεδόν «αλάνθαστο» double double), ενώ ο Χαβιέ Καράσκο θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ με την επιλογή του ΜακΛάναχαν και να ζητήσει ενίσχυση σε μινιμουμ δύο θέσεις (στο “1” και στο “3”), γιατί η ομάδα του υστερεί αισθητά σε σκορ και δημιουργία.

Άρης: Το συνεχώς βελτιούμενο μπάσκετ αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα!

Στο “Nick Galis Hall”, ο «αυτοκράτορας» επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία στην οποία βρίσκεται και η οποία πλέον αρχίζει να αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα.

Η παράδοση της ομάδας σε έναν έμπειρο προπονητή όπως ο Μίλιτσιτς (έβαλε τον Τζόουνς σε πιο δημιουργική και οργανωτική λογική και προσπαθεί να κάνει το ίδο και με τον Μήτρου-Λονγκ) και η πολύ ορθολογική διορθωτική κίνηση με τον Νουά (που έστειλε στην έξοδο τον Γεωργιανό Μερκβιλάτζε), έχουν αρχίσει ήδη και αποδίδουν καρπούς.

Αν εξαιρέσουμε δύο άσχημα διαστήματα (στα τέλη της 1ης περιόδου και στο κλείσιμο του 1ου μέρους μαζί με την έναρξη του 2ου), ο Άρης ξεδίπλωσε ποιότητα στην επίθεση κι έβγαλε ενέργεια και στην άμυνα απέναντι σε έναν αντίπαλο που παίζει γρήγορα και έχει επιθετικό στυλ και η επιβράβευσή ήταν η πιο πειστική εντός έδρας εγχώρια νίκη του (96-80).

Ενθαρρυντικό το ντεμπούτο του Άντζουσιτς, με μόλις μία προπόνηση, την ίδια ώρα που ο Αμίν Νουά (17π. & 6ρ.) όχι απλά «γεμίζει» την θέση “4”, αλλά ταυτόχρονα δίνει την ευχέρεια στον Κροάτη τεχνικό να χρησιμοποιήσει σχήματα που αναδεικνύουν τις επιθετικές αρετές των παικτών του και προκαλούν πολλά mismatch για στον αντίπαλο.

Ο Προμηθέας δείχνει μπερδεμένος όσον αφορά στις εφετινές του προσδοκίες σε συνάρτηση με το budget και κατ’ επέκταση με το υλικό του.

Οι Έλληνες παίκτες του δεν έχουν την εμπειρία και τα «χιλιόμετρα» για να «σηκώσουν» με συνέπεια το βάρος του 7ου, του 8ου και του 9ου ρόλου, οπότε η ειλημμένη απόφαση για αλλαγή του Γιώργου Λιμνιάτη (αναλαμβάνει ο Κούρο Σεγκούρα με συνεργάτη τον Μάριο Μπατή) στα μάτια μου δείχνει χωρίς λογική.

Με βάση τις δυνατότητες της ομάδας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. H απόκτηση του φερέλπιδα rookie Κλοντέλ Χάρις (κρατήστε το όνομά του) είναι η «προίκα» που αφήνει ο 54χρονος έμπειρος τεχνικός αποχωρώντας από την ομάδα.

Ηρακλής: Το 4/4 του Λούκιτς κάτι λέει!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ο Ηρακλής απέδειξε ότι έχει αξιοπρεπέστατο υλικό το οποίο χρειαζόταν την κατάλληλη διαχείριση από έναν έμπειρο προπονητή, του οποίου η φωνή θα έχει άμεση επίδραση.

Σημαντικό ρόλο στο μεγάλο διπλό (92-87) του «Γηραιού» (Φάντερμπερκ 21π. & Ράιτ-Φόρμαν 20π.) που τον απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη, έπαιξαν και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια που κοούτσαρε ο Ζόραν Λούκιτς στην ENBL, πριν κάνει το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL, τα οποία του έδωσαν την ευκαιρία να μάθει την ομάδα του μέσα στο παρκέ, χωρίς να έχει την πίεση του αποτελέσματος και χωρίς να μείνουν οι παίκτες χωρίς ρυθμό, σε συνδυασμό με την ευχέρεια που παρείχε το πρόγραμμα της ομάδας (είχε ρεπό στην 6η αγωνιστική, ενώ δεν υπήρχε κάποια μετακίνηση) για κάποιες δυνατές προπονήσεις.

Κάπως έτσι, ο 54χρονος Σέρβος τεχνικός παρουσίασε ένα πρόσωπο που έβγαλε επιθυμία και σκληράδα από την αρχή της αναμέτρησης και δεν τα παράτησε ακόμη και όταν το Μαρούσι αντέδρασε και με όπλο την ποιότητά του (αλλά και ώθηση από τους νεαρούς Καρακώστα και Τουλιάτο), φάνηκε να φέρνει το ματς στα μέτρα του.

Αυτό ακριβώς το physicality που είχαν οι «κυανόλευκοι» (ο Μωραϊτης έκανε το πιο μεστό παιχνίδι του στην τελευταία τριετία), είναι αυτό που λείπει από τους παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου, με απορίας άξιο το πως αυτό συνδυάζεται με την 4η επίδοση στα επιθετικά ριμπάουντ!

Ο σύλλογος των βορείων προαστίων «πληγώθηκε» από την απουσία του Κινγκ (γαστρεντερίτιδα) και από την κακή εικόνα του Μέικον τζούνιορ (μεγάλη κατάχρηση της ντρίμπλας και κακές επιλογές), ο οποίος τελικά φαίνεται ότι είναι ο guard που ταιριάζει λιγότερο με τους άλλους δύο συμπατριώτες του (τον Κινγκ και τον εξαιρετικό Περάντες).

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι ανασταλτικά η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος (μ.ο. 89,7π. σε 40’) και το πρόβλημα είναι ότι στην διάρκεια της διακοπής, θα στερηθούν τον προπονητή της και τον στενό του συνεργάτη, Δημήτρη Μενουδάκο (έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική Ελβετίας), ενώ έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα με την επενέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Πανιώνιος: Έβγαλε ένα τεράστιο βάρος από πάνω του, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη!

Στην Γλυφάδα, ο Πανιώνιος έπεσε από την Ακρόπολη πάνω σε πάπλωμα και μάλιστα βρήκε και γεμάτο πορτοφόλι, αλλά έστω κι έτσι όμως, βρήκε τον τρόπο να νικήσει την «φοβία» που τον κατέτρεχε ως προς την πρώτη του νίκη, άνοιξε λογαριασμό και πλέον έχει δύο εβδομάδες χρόνο (χωρίς υποχρεώσεις), ώστε να δουλέψει στην προπόνηση με τους υπάρχοντες παίκτες αλλά και να κινηθεί και για ενίσχυση.

Ο «σεφτές» που έκανε ο «ιστορικός» στις νίκες μετά από 7 σερί ήττες στην Ελλάδα και συνολικά 14 διαδοχικές μαζί με το Eurocup, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι οι γηπεδούχοι (MVP της 8ης αγωνιστικής ο Χαντς με 34π., 10ρ. & 8ασ.) πήγαν το ματς από το -9 του 15ου λεπτού στο +13 του 31ου και παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκε να επιβιώσουν τρεις φορές (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογική κατάσταση των παικτών) ερχόμενοι από πίσω στο σκορ.

Και στην κανονική διάρκεια (ο Χαντς έκανε το 84-83 στα 21”) και στην 1η παράταση (με το φόλοου του Γουότσον στην εκπνοή) και στην 2η (με το νικητήριο τρίποντο του συγκινητικού Γκίκα στα 15”)!

Το τελικό 107-105 μετά από παιχνίδι-θρίλερ μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα ένα εφαλτήριο για καλύτερες μέρες στην «Πλατεία», αρκεί να συνδυαστεί με σκληρή δουλειά από τον Ηλία Ζούρο και τους συνεργάτες του αλλά και με τύχη από το μέτωπο της ενίσχυσης.

Δυστυχώς, οι κακοτεχνίες του καλοκαιριού στην στελέχωση του ρόστερ έχουν καταδικάσει τον Πανιώνιο να μάχεται για την παραμονή στην κατηγορία, ενώ το πλάνο για φέτος ήταν εντελώς διαφορετικό. Εξ’ ού και η επιστροφή στην Ευρώπη, που την δεδομένη στιγμή είναι ξεκάθαρα αγκάθι!

Παρά την ήττα της, η Καρδίτσα παρουσιάστηκε πολύ ανταγωνιστική και έχασε το ματς στις λεπτομέρειες. Η συνολική εικόνα της στην εφετινή σεζόν, δείχνει ότι η ομάδα έχει στηθεί σωστά για να αντέξει το πρωτόγνωρο βάρος των δύο διοργανώσεων χωρίς να κινδυνεύσει και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δικαιώνουν την όλη την προσπάθεια.

