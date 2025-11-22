Γιώργος Λιμνιάτης: «Ο Άρης μας οδήγησε σε λάθη»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης υποστήριξε ότι το πρόβλημα στην ατομική άμυνα σε συνδυασμό με τους πόντους που δέχθηκε η ομάδα του από λάθη ήταν οι δύο τομείς που κόστισαν στον Προμηθέα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Προμηθέα είπε αρχικά ότι… «μετά το 15ο λεπτό ο Άρης επέβαλε τον ρυθμό του. Προσπαθήσαμε και επιστρέψαμε στις αρχές του6 δεύτερου μέρους έχοντας περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λόγω της άμυνας του Άρη, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το παιχνίδι μας. Ωστόσο, παρότι είχαμε εστιάσει στην επιθετική άμυνα του Άρη ο οποίος οδηγεί τον αντίπαλο σε λάθη, δυστυχώς δεν το αποφύγαμε. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους από λάθη και πολλές φορές η προσωπική άμυνά μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε, μας κόστισε και η απουσία του ΜακΚάλουμ».

Εκεί ρωτήθηκε για τις κλήσεις των νεαρών παικτών στην Εθνική ομάδα και απάντησε… «η φιλοσοφία συλλόγου ξεκάθαρη και φέτος ακόμη περισσότερο. Η ομάδα χτίστηκε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας με παιδιά που καλούνται να κάνουν το βήμα παραπάνω. Είναι ένα πλάνο που θέλουμε υπομονή. Σε μεγάλη βαθμό ανταποκρινόμαστε. Ως οργανισμός νομίζω ότι πρέπει να είμαι ευχαριστημένοι για την απόδοση του πλάνου»

Ρωτήθηκε για το αν θα κριθεί από την πορεία του πλάνου ή το αποτέλεσμα καθώς οι διοικήσεις συνηθίζουν να κρίνουν βάσει του αποτελέσματος και όχι του πλάνου. «Δεν είμαι ο αρμόδιος για να απαντήσω στην ερώτηση. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια», απάντησε.

