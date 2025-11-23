Η μεγαλύτερη αλλαγή στον Άρη βρίσκεται στη νοοτροπία των παικτών

Η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί τη μεγαλύτερη τομή στον Άρη των τελευταίων αγώνων παράλληλα της ενίσχυσης που έφερε την ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου καθώς η συμβολή του Αμίν Νουά είναι καταλυτική προς την κατεύθυνση της βελτίωσης.

Όταν μια ομάδα που… βολοδέρνει εντός των τεσσάρων γραμμών ξαφνικά μεταμορφώνεται σε γκρουπ με ξεκάθαρη κατεύθυνση εντός αυτών, είναι λογική η αναζήτηση των λόγων. Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Άρης δεν θύμιζε ομάδα αλλά ένα σύνολο παικτών οι οποίοι δεν περπατούσαν στην ίδια γραμμή. Κι έτσι, αντί του αδιαμφισβήτητου ατομικού ταλέντου αναδεικνυόταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Ακόμη πιο φανερό ήταν το μπέρδεμα στην κατανομή των ρόλων και πολύ περισσότερο η αφομοίωση αυτών από τους παίκτες. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ήταν περισσότερο ζήτημα των αγωνιστικών χαρακτηριστικών των παικτών. Αυτό το συμπέρασμα έχει βάση, πλέον όμως αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το κύριο πρόβλημα ήταν η νοοτροπία και η πρόταξη του «εμείς» πάνω από το «εγώ».

Παραμερίζοντας τακτικές και την ενσωμάτωση παικτών στο rotation του γκρουπ, μάλλον εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη συμβολή του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Ο 49χρονος τεχνικός «έπεισε» τους παίκτες του για την αξία της άμυνας και θα ήταν χαρούμενος αν αυτές μετουσιώνονταν στο σύνολό τους μέσα από την εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ. Αυτός είναι ένας τομέας που συνεχίζει να τον «ενοχλεί». Σε κανένα από τα τελευταία έξι παιχνίδια δεν περιορίστηκε ο αντίπαλος σε μονοψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ. Ο δε μέσος όρος ανέρχεται στην απώλεια 14.3 αμυντικών ριμπάουντ ανά αγώνα. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Κροατοπολωνός τεχνικός δεν παρασύρθηκε από τις διαδοχικές νίκες αλλά αναφέρθηκε σε τομείς του αγώνα στους οποίους απαιτείται άμεση βελτίωση. Η αναφορά είχε ξεκάθαρο στόχο το ριμπάουντ και την άμυνα.

Οι καλές άμυνες των τριών δεκαλέπτων και η προβληματική του τελευταίου

Για τον Μίλιτσιτς, όλα ξεκινούν από τη νοοτροπία και τη διάθεση για προσωπική θυσία. «Πρώτα να κάνω την ομάδα να παίζει με καρδιά, μυαλό και… καρύδια. Χρειάζεται υπομονή, τίποτε δεν αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει να δίνουμε όλη τη δύναμη που διαθέτουμε ξεκινώντας από τις προπονήσεις. Είναι αναγκαίο να έχουμε σταθερό το επίπεδο έντασης σε κάθε παιχνίδι και θετική ενέργεια. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση και στις δύο πλευρές του παρκέ», είπε. Είχε αναφερθεί εξάλλου στην προβληματική νοοτροπία που είχε διαπιστώσει παράλληλα της περιορισμένης επιθυμίας επένδυσης ενέργειας στην άμυνα.

Αν κανείς ρίξει μια ματιά (βάσει των πόντων που δέχθηκε ο Άρης) στις επιδόσεις των τελευταίων αγώνων, είναι αδύνατο να μιλήσει για βελτίωση. Η αλήθεια διαφέρει. Στο συντριπτικό μέρος των σαράντα αγωνιστικών λεπτών οι «κίτρινοι» είναι αποτελεσματικοί, λείπει όμως η διάρκεια. Η Νεπτούνας των 92 πόντων κατά μέσο όρο περιορίστηκε στους 49 έπειτα από 26 αγωνιστικά λεπτά. Στο ίδιο χρονικό σημείο και παρότι σούταρε με εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση, ο Προμηθέας είχε σκοράρει 52 πόντους. Ο δε Παναθηναϊκός σκόραρε 56 (!) και η Μπαχτσεσεχίρ 57 έως και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Μίλιτσιτς στέκεται στον τομέα της διάρκειας και απαιτεί καλύτερη αντίδραση στις τελευταίες περιόδους.

Ο Νουά, το σχήμα των «τριών» και ο Πουλιανίτης

Οι διαπιστώσεις του 49χρονου τεχνικού συνδυάστηκαν με την ολοκληρωτική αλλαγή πλεύσης του Άρη στην αγορά. Έως και τα τέλη του Οκτώβρη, οι «κίτρινοι» ήταν μεν στην αγορά αλλά με περιορισμένο πορτοφόλι. Μετά από ένα σημείο, η δυσκολία της αγοράς έγινε κατανοητή απ’ όλο το φάσμα των ανθρώπων του club, πέραν του Νίκου Ζήση ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν γνώστης και είχε εξηγήσει τα πάντα. Κι έτσι, αφού διαπιστώθηκε ότι λύσεις τύπου Μερκβιλάντζε δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των αγωνιστικών δεδομένων, αυξήθηκε το επίπεδο της επένδυσης.

Τούτο έφερε τον Αμίν Νουά του οποίου η συμβολή στην αγωνιστική μεταμόρφωση είναι φανερό. Δεν είναι τόσο οι 11.5 πόντοι και τα 5.2 ριμπάουντ που έχει στην GBL Basketleague όσο το γεγονός ότι είναι ένα «εργαλείο» στα χέρια του προπονητή και στη χρήση διαφόρων σχημάτων. Για παράδειγμα, αυτό της συνύπαρξης του Γάλλου με τους Ρόνι Χάρελ, Άρνολντας Κουλμπόκα, δίνει μέγεθος και καλύτερη εφαρμογή της αμυντικής φιλοσοφίας έστω κι αν ο τελευταίος δεν διακρίνεται γι’ αυτόν τον τομέα. Είναι όμως ο ελεύθερος σκοπευτής όταν η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της ομάδας του υποχρεώνοντας τον αντίπαλο να εστιάσει στη μη παροχή μακρινού σουτ.

Μένοντας σε φάσεις κατοχής, ο Μίλιτσιτς ήθελε καλύτερη ανάγνωση παιχνιδιού και αμυντικής τοποθέτησης του αντιπάλου. Μήτρου Λονγκ και Τζόουνς είναι δύο παίκτες με αδιαμφισβήτητο ταλέντο στη δημιουργία φάσεων για τους εαυτούς τους. Ο 49χρονος τεχνικός προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι τους και να τους κάνει περισσότερο δημιουργικούς για τους συμπαίκτες τους. Παράλληλα αύξησε τον χρόνο συμμετοχής του Στέλιου Πουλιανίτη ο οποίος δεν διαθέτει το ατομικό ταλέντο των δύο, πλεονεκτεί όμως στο διάβασμα της φάσης. Το επόμενο στοίχημα του τεχνικού επιτελείου είναι να αξιοποιηθούν περισσότερο οι ψηλοί μέσα από το γρηγορότερο διάβασμα των μις ματς που δημιουργούνται στη διάρκεια του αγώνα. Ήδη έγινε αυτό στον αγώνα με τον Προμηθέα με τον Νουά.

Ο Άντζουσιτς και η αλλαγή του Φορμπς

Ακόμη κι αν ήταν υγιής, ο Μπριν Φορμπς δεν θα έβρισκε θέση στο ρόστερ της ομάδας στην GBL Basketleague. Ο Αμερικανός αντιλαμβάνεται ότι πέταξε στα σκουπίδια τις (πολλές) ευκαιρίες που του δόθηκαν, όπως και τον λόγο της απόκτησης του Ντανίλο Άντζουσιτς. Ο Σέρβος γνωρίζεται καλά με τον Μίλιτσιτς μέσα από τη συνύπαρξής τους στην πολωνική Άνβιλ. Ο Άρης θα ζητήσει από τον 34χρονο τα pick που πρόσφερε στον αγώνα με τον Προμηθέα, το μακρινό σουτ και κυρίως την προσωπικότητα ενός παίκτη με ένσημα πολλών ετών στο κορυφαίο επίπεδο.

Κι αυτή η προσθήκη έγινε στο πλαίσιο εμπλουτισμού των στοιχείων παιχνιδιού. Ο δε χρόνος συμμετοχής που δόθηκε στον παίκτη στον αγώνα με τον Προμηθέα έδειξε ότι ο Μίλιτσιτς θέλει να τον εντάξει στο σύνολο το συντομότερο δυνατό. Γιατί τα 21 λεπτά συμμετοχής για έναν παίκτη με μόλις μία προπόνηση στο ενεργητικό του είναι πάρα πολλά αλλά και ενδεικτικά των προθέσεων του προπονητή.