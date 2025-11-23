ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» επικράτησης
Ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας 92-81 του ΠΑΟΚ, με μπροστάρη τον Σέιμπεν Λι.
Οι «ερυθρόλευκοι» δε δυσκολεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Λι να σκοράρει 24 πόντους. Ο Αμερικανός ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα και έκλεσε με 5/6, έχοντας και 3/4 δίποντα, 6 ασίστ.
Διψήφιοι ακόμα για τον Ολυμπιακό ήταν οι Βεζένκοβ με 16, Γουόρντ με 12 και Φουρνιέ με 10, ενώ για τον ΠΑΟΚ κορυφαίος ήταν ο Τζάκσον με 218 πόντους και 5 ασίστ, 5 κλεψίματα.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights
