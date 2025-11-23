ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» επικράτησης

Δημήτρης Οικονόμου
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Δείτε τα highlights και πώς ο Ολυμπιακός πέρασε απο τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 92-81.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας 92-81 του ΠΑΟΚ, με μπροστάρη τον Σέιμπεν Λι.

Οι «ερυθρόλευκοι» δε δυσκολεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Λι να σκοράρει 24 πόντους. Ο Αμερικανός ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα και έκλεσε με 5/6, έχοντας και 3/4 δίποντα, 6 ασίστ.

Διψήφιοι ακόμα για τον Ολυμπιακό ήταν οι Βεζένκοβ με 16, Γουόρντ με 12 και Φουρνιέ με 10, ενώ για τον ΠΑΟΚ κορυφαίος ήταν ο Τζάκσον με 218 πόντους και 5 ασίστ, 5 κλεψίματα.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα