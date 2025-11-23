Μπαφές για την υπόθεση γκαρντ: «Αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι, ψάχνουμε παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού»

Ο Χρήστος Μπαφές μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων απάντησε για την υπόθεση γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός.

Ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές μίλησε πριν την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον ΠΑΟΚ στην κάμερα της ΕΡΤ. Εκεί όπου απάντησε σχετικά με την αναζήτηση του γκαρντ στον Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ

«Το μεταγραφικό είναι 12 μήνες και μία μέρα, είμαστε στην αγορά και αναζητούμε παίκτη. Όπως έχει πει και ο κόουτς, ψάχνουμε παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Δε θα πάρουμε παίκτη για να πάρουμε. Αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι, κάποιες φορές τα δημιουργούν οι συγκυρίες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Λο έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν. Χρειάζεται και λίγο τύχη, να έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, όλο αυτό το έχουμε, προσπαθούμε να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει».