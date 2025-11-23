Η βαθμολογία της GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ηρακλή

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ηρακλή στο Μαρούσι και του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκλεισε με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπου ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός και οδήγησε με άνεση τους Πειραιώτες στη νίκη με 92-81.

Νωρίτερα, ο Ηρακλής πήρε το διπλό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας με 87-92.

Στα χθεσινά (22/11) ματς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει, έστω και δύσκολα, από τη Μύκονο, κερδίζοντας την γηπεδούχο ομάδα με 78-65. Ο Πανιώνιος κατάφερε να... σπάσει το ρόδι στην Stoiximan GBL και να σημειώσει την πρώτη του νίκη κερδίζοντας την Καρδίτσα με 107-105, ενώ ο Άρης ήταν ο νικητής στο παιχνίδι του «Αλεξάνδρειου» κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-80. Τέλος, το Περιστέρι πέρασε από τη Ρόδο καθώς επικράτησε του Κολοσσού με 72-80.

Η 8η αγωνιστική

22/11

23/11

Ρεπό: ΑΕΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 8-0 Παναθηναϊκός 6-1 ΠΑΟΚ 5-2 ΑΕΚ 5-2 Περιστέρι 4-3 Καρδίτσα 3-4 Μύκονος 3-4 Ηρακλής 3-4 Άρης 3-5 Προμηθέας 3-5 Μαρούσι 2-5 Κολοσσός Ρόδου 2-6 Πανιώνιος 1-7

Η 9η αγωνιστική

6/12

ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μύκονος (16:00)

Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)

Περιστέρι - Μαρούσι (18:15)

7/12

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00)

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (16:00)

Ο Άρης έχει ρεπό.