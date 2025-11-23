Η βαθμολογία της GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ηρακλή
Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκλεισε με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπου ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός και οδήγησε με άνεση τους Πειραιώτες στη νίκη με 92-81.
Νωρίτερα, ο Ηρακλής πήρε το διπλό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας με 87-92.
Στα χθεσινά (22/11) ματς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει, έστω και δύσκολα, από τη Μύκονο, κερδίζοντας την γηπεδούχο ομάδα με 78-65. Ο Πανιώνιος κατάφερε να... σπάσει το ρόδι στην Stoiximan GBL και να σημειώσει την πρώτη του νίκη κερδίζοντας την Καρδίτσα με 107-105, ενώ ο Άρης ήταν ο νικητής στο παιχνίδι του «Αλεξάνδρειου» κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-80. Τέλος, το Περιστέρι πέρασε από τη Ρόδο καθώς επικράτησε του Κολοσσού με 72-80.
Η 8η αγωνιστική
22/11
- Κολοσσός - Περιστέρι 72-80
- Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78
- Άρης - Προμηθέας 96-80
- Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105
23/11
- Μαρούσι - Ηρακλής 87-92
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92
Ρεπό: ΑΕΚ
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 8-0
- Παναθηναϊκός 6-1
- ΠΑΟΚ 5-2
- ΑΕΚ 5-2
- Περιστέρι 4-3
- Καρδίτσα 3-4
- Μύκονος 3-4
- Ηρακλής 3-4
- Άρης 3-5
- Προμηθέας 3-5
- Μαρούσι 2-5
- Κολοσσός Ρόδου 2-6
- Πανιώνιος 1-7
Η 9η αγωνιστική
6/12
- ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)
- Προμηθέας - Μύκονος (16:00)
- Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)
- Περιστέρι - Μαρούσι (18:15)
7/12
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00)
- Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (16:00)
Ο Άρης έχει ρεπό.
