Άρης-Προμηθέας 96-80: «Καθάρισε» με Νουά-Φόρεστερ

Γιάννης Πάλλας

Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ φτάνοντας σε μια άνετη νίκη (96-80) επί του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL με πρωταγωνιστές τους Αμίν Νουά και Τζέικομπ Φόρεστερ. Θετικός στο ντεμπούτο του ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό και έχοντας επιθετική πολυφωνία (επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα (96-80) του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έβαλαν τις βάσεις στη δεύτερη περίοδο και στο δεύτερο ημίχρονο πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στην τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα σε 8 αναμετρήσεις. Την ίδια στιγμή ο Προμηθέας έχει απολογισμό 3 νίκες και 5 ήττες.

Ο Αμίν Νουά είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέικομπ Φόρεστερ είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς στο ντεμπούτο του είχε 12 πόντους και 4 ασίστ.

Από τον Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι είχε 21 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέι Πι Μάκουρα είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Άρης-Προμηθέας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (22-22 στο 10'), καθώς από τη μια έδινε λύσεις ο Γκρέι και από την άλλη ο Αμίν Νουά και ο Τζέικομπ Φόρεστερ ήταν εκεί για τους γηπεδούχους. Στη δεύτερη περίοδο, διατηρήθηκε η ισορροπία προσωρινά (27-27 στο 12.30''), αλλά στη συνέχεια ο Άρης ήταν καταιγιστικός με πίεση στην άμυνα, καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και σταδιακά «έχτισε» μια διαφορά που έφτασε στο +15 (44-29 στο 17.40''). Μάλιστα, η αστοχία των Πατρινών επέτρεψε στους «κίτρινους» να ξεφύγουν και με 17 πόντους (46-29 στο 19').

 

Οι φωνές του Γιώργου Λιμνιάτη στο ημίχρονο έπιασαν τόπο και οι παίκτες του μπήκαν συγκεντρωμένοι και μπόρεσαν να πλησιάσουν με καλάθια των Γκρέι και Χάμοντς στους 2 πόντους (51-49 στο 23'). Εκεί, οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς «έτρεξαν» ένα σερί 8-0 με τον Ρόνι Χάρελ να παίζει καταλυτικό ρόλο και να ξεφεύγουν ξανά (59-49 στο 25'). Ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να βρει λύσεις επιθετικά απέναντι στην πιεστική άμυνα του Άρη και η απουσία του ΜακΚόλουμ (προσωπικό πρόβλημα) μείωσε τις επιθετικές επιλογές του Γιώργου Λιμνιάτη με αποτέλεσμα να κλείσει το τρίτο 10λεπτο με τη διαφορά στο +18 (73-55).

Στην τελευταία περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε, ο Άρης είχε επιθετική πολυφωνία στην οποία εντάχθηκε και ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος μπορεί να μην ήξερε καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών του, αλλά με τους 12 πόντους και τις 4 ασίστ έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά το παιχνίδι της ομάδας του.

Η διαφορά συντηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (77-60 στο 33.30'') μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία, καθώς ο Άρης είχε «κλειδώσει» την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80.

O MVP: Τον τίτλο του πολυτιμότερου μοιράζονται ο Αμίν Νουά με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ με τον Τζέικομπ Φόρεστερ που είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Αμφότεροι συγκέντρωσαν 20 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του ως το τέλος του αγώνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εξαιρετικό ποσοστό του Άρη στα δίποντα όπου είχε 23/34 (67%) σε συνδυασμό με τα τρίποντα (11/26, 42%).

Aris Thessaloniki BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Mitrou-Long *30:40103/837%1/250%2/633%2/2100%02251510268
3B. Jones *25:43135/862%4/666%1/250%2/366%02255110616
5A. Noua *30:24176/1060%4/666%2/450%3/475%15612010520
10J. Forrester *25:25147/887%7/887%0/00%0/00%32513120920
25R. Harrell *26:37124/666%2/366%2/366%2/2100%04442000718
2P. Lefas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11S. Pouliantitis (C)16:1773/560%2/2100%1/333%0/00%1012311078
12G. Giouzelis7:5000/20%0/10%0/10%0/00%01100000-7-1
17V. Kazamias1:1400/00%0/00%0/00%0/00%00001000-30
33D. Andusic20:33122/450%2/2100%0/20%8/8100%02246000610
98A. Kulboka15:18114/944%1/425%3/560%0/00%05502010712
Team / Coaches20201
TOTAL2009634/6056%23/3467%11/2642%17/1989%7233022201470113

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2L. Hammonds *32:15104/1233%2/633%2/633%0/00%00013000-231
7T. Bazinas (C) *24:2131/520%0/20%1/333%0/20%04493600-194
29A. Karagiannidis *26:1363/3100%3/3100%0/00%0/00%53834110-517
32R. Gray *31:22217/1546%4/1040%3/560%4/4100%14555431-423
55J. Macura *31:46176/1154%1/333%5/862%0/00%13403210-915
0C. Harris25:24134/1136%0/20%4/944%1/250%03323100-199
4K. Coleman13:4762/2100%2/2100%0/00%2/366%32512000-119
5N. Plotas6:4121/250%1/250%0/00%0/00%0000100031
8E. Kapetakis0:2700/00%0/00%0/00%0/00%0000000010
12A. Lagios2:1300/00%0/00%0/00%0/00%0110010050
19I. Komnianidis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77S. Stavrakopoulos5:3221/425%1/1100%0/30%0/00%0001201021
Team / Coaches4041
TOTAL2008029/6544%14/3145%15/3444%7/1163%1420342123196183
@Photo credits: INTIME
     

