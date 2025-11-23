Κανένα πρόβλημα δεν είχε ο Ολυμπιακός να περάσει με άνεση από την έδρα του ΠΑΟΚ (81-92) στην 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε με συγκέντρωση και σοβαρότητα την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 92-81 στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα και έβαλε τις βάσεις της εύκολης νίκης των Πειραιωτών.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Σάσα Βεζένκοβ μπήκε «καυτός» στην αναμέτρηση και τιμώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 8-14 (5') και να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο διατήρησαν τα επίπεδα ενέργειας και οι πέντε σερί του Λι έγραψαν το 11-21 (8').

Με τους «ερυθρολεύκους» να παίζουν συγκεντρωμένα και με ένταση στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, φυσιολογικά, στην επίθεσή του. Λι και Φουρνιέ πήραν πάνω τους την επίθεση του Ολυμπιακού, για το +12 (26-38, 15') των Πειραιωτών, που σε εκείνο το σημείο έκαναν μερικά λάθη.

Τα οποία τιμωρήθηκαν από τα τρίποντα των Ντίμσα και Μπράουν. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 33-38, αλλά και πάλι τα σουτ του Λι ανέβασαν τη διαφορά (41-48, 20').

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στον Μιλουτίνοφ και όχι απλώς διατήρησε, αλλά αύξησε την απόσταση, με τον Βεζένκοβ να βρίσκει ακόμα ένα μακρινό σουτ (46-64, 26').

Η συνέχεια ήταν τυπική υπόθεση για τις δύο ομάδες, αφού το μόνο που απέμενε ήταν να μάθει το τελικό σκορ. Ο Λι συνέχισε να σκοράρει και ο Ολυμπιακός πέρασε με 92-81 από τη Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Ολυμπιακός ήταν συγκεντρωμένος και η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε στο παρκε.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός με 24 πόντους και 5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, ως ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 16 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, 12 ο Γουόρντ και άλλους 10 ο Φουρνιέ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Έχασε, μοιραία, αρκετές μάχες από τον Μουρ ο Μιλουτίνοφ που δεν μπόρεσε να γίνει παράγοντας.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ο Τζάκσον με 18 πόντους και 5 ασίστ, ισάριθμα κλεψίματα, ένα λάθος.

PAOK BC — Coach: J. ZDOVC | Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK PF +/- Index STARTERS 2 C. Melvin PF 31:08 13 5-12 41% 3-7 42% 2-5 40% 1-2 50% 2 4 6 1 1 0 0 2 -14 11 18 N. Persidis PF 23:39 8 3-5 60% 2-2 100% 1-3 33% 1-1 100% 1 4 5 1 1 0 0 1 1 11 22 S. Brown PG 28:38 10 3-10 30% 1-5 20% 2-5 40% 2-2 100% 1 3 4 2 2 1 0 5 -2 8 26 B. Moore C 31:04 10 3-7 42% 3-5 60% 0-2 0% 4-6 66% 3 5 8 4 0 0 0 2 -8 16 33 T. Dimsa SG 32:14 9 3-9 33% 0-1 0% 3-8 37% 0-0 0% 0 3 3 6 3 1 0 1 -8 10 BENCH 6 A. Koniaris PG 12:09 8 3-6 50% 1-2 50% 2-4 50% 0-0 0% 1 1 2 0 2 0 0 1 -10 5 10 D. Slaftsakis PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T. Zaras (C) G 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. Jackson PG 21:47 18 5-11 45% 0-4 0% 5-7 71% 3-5 60% 0 0 0 5 1 5 0 2 -6 19 17 M. Jones C 18:30 5 2-6 33% 2-5 40% 0-1 0% 1-2 50% 1 2 3 0 0 1 0 4 -7 4 20 K. Iatridis PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 G. Fillios SG 0:50 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 TEAM TOTALS 81 27-66 40% 12-31 38% 15-35 42% 12-18 66% 10 22 32 19 10 8 0 17 85