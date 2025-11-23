Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε με συγκέντρωση και σοβαρότητα την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 92-81 στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα και έβαλε τις βάσεις της εύκολης νίκης των Πειραιωτών.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Σάσα Βεζένκοβ μπήκε «καυτός» στην αναμέτρηση και τιμώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 8-14 (5') και να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο διατήρησαν τα επίπεδα ενέργειας και οι πέντε σερί του Λι έγραψαν το 11-21 (8').
Με τους «ερυθρολεύκους» να παίζουν συγκεντρωμένα και με ένταση στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, φυσιολογικά, στην επίθεσή του. Λι και Φουρνιέ πήραν πάνω τους την επίθεση του Ολυμπιακού, για το +12 (26-38, 15') των Πειραιωτών, που σε εκείνο το σημείο έκαναν μερικά λάθη.
Τα οποία τιμωρήθηκαν από τα τρίποντα των Ντίμσα και Μπράουν. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 33-38, αλλά και πάλι τα σουτ του Λι ανέβασαν τη διαφορά (41-48, 20').
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στον Μιλουτίνοφ και όχι απλώς διατήρησε, αλλά αύξησε την απόσταση, με τον Βεζένκοβ να βρίσκει ακόμα ένα μακρινό σουτ (46-64, 26').
Η συνέχεια ήταν τυπική υπόθεση για τις δύο ομάδες, αφού το μόνο που απέμενε ήταν να μάθει το τελικό σκορ. Ο Λι συνέχισε να σκοράρει και ο Ολυμπιακός πέρασε με 92-81 από τη Θεσσαλονίκη.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Ολυμπιακός ήταν συγκεντρωμένος και η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε στο παρκε.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός με 24 πόντους και 5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, ως ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 16 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, 12 ο Γουόρντ και άλλους 10 ο Φουρνιέ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Έχασε, μοιραία, αρκετές μάχες από τον Μουρ ο Μιλουτίνοφ που δεν μπόρεσε να γίνει παράγοντας.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ο Τζάκσον με 18 πόντους και 5 ασίστ, ισάριθμα κλεψίματα, ένα λάθος.
|PAOK BC — Coach: J. ZDOVC | Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|Index
|STARTERS
|2
|C. Melvin
|PF
|31:08
|13
|5-12
|41%
|3-7
|42%
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|2
|4
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|-14
|11
|18
|N. Persidis
|PF
|23:39
|8
|3-5
|60%
|2-2
|100%
|1-3
|33%
|1-1
|100%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|11
|22
|S. Brown
|PG
|28:38
|10
|3-10
|30%
|1-5
|20%
|2-5
|40%
|2-2
|100%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|5
|-2
|8
|26
|B. Moore
|C
|31:04
|10
|3-7
|42%
|3-5
|60%
|0-2
|0%
|4-6
|66%
|3
|5
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|-8
|16
|33
|T. Dimsa
|SG
|32:14
|9
|3-9
|33%
|0-1
|0%
|3-8
|37%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|6
|3
|1
|0
|1
|-8
|10
|BENCH
|6
|A. Koniaris
|PG
|12:09
|8
|3-6
|50%
|1-2
|50%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|-10
|5
|10
|D. Slaftsakis
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|T. Zaras (C)
|G
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|K. Jackson
|PG
|21:47
|18
|5-11
|45%
|0-4
|0%
|5-7
|71%
|3-5
|60%
|0
|0
|0
|5
|1
|5
|0
|2
|-6
|19
|17
|M. Jones
|C
|18:30
|5
|2-6
|33%
|2-5
|40%
|0-1
|0%
|1-2
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|-7
|4
|20
|K. Iatridis
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|G. Fillios
|SG
|0:50
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|TEAM TOTALS
|81
|27-66
|40%
|12-31
|38%
|15-35
|42%
|12-18
|66%
|10
|22
|32
|19
|10
|8
|0
|17
|85
|Olympiacos Piraeus — Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas, G. Bozikas
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|T. Walkup
|PG
|16:42
|5
|2-8
|25%
|2-5
|40%
|0-3
|0%
|1-1
|100%
|2
|3
|5
|4
|0
|2
|0
|1
|13
|10
|3
|T. Ward
|SF
|20:00
|12
|5-7
|71%
|4-5
|80%
|1-2
|50%
|1-1
|100%
|1
|4
|5
|2
|0
|1
|1
|2
|16
|19
|14
|S. Vezenkov
|PF
|22:45
|16
|7-12
|58%
|5-7
|71%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|17
|22
|T. Dorsey
|SG
|19:10
|6
|3-10
|30%
|3-5
|60%
|0-5
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|15
|4
|33
|N. Milutinov
|C
|13:30
|4
|1-5
|20%
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|1
|4
|5
|2
|1
|0
|1
|1
|15
|7
|BENCH
|5
|G. Larentzakis
|SG
|3:45
|0
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|-7
|0
|9
|S. Lee
|SG
|23:18
|24
|8-10
|80%
|3-4
|75%
|5-6
|83%
|3-5
|60%
|0
|0
|0
|6
|2
|1
|0
|3
|-2
|25
|16
|K. Papanikolaou (C)
|SF
|20:00
|8
|3-6
|50%
|1-1
|100%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|2
|-5
|7
|25
|A. Peters
|PF
|17:15
|4
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|-4
|7
|37
|K. Antetokounmpo
|C
|6:30
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-2
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|-7
|1
|45
|D. Hall
|C
|19:60
|3
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|1-1
|100%
|2
|5
|7
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|11
|94
|E. Fournier
|SF
|17:05
|10
|4-6
|66%
|2-2
|100%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|2
|5
|1
|0
|1
|3
|9
|TEAM TOTALS
|92
|35-69
|50%
|23-36
|63%
|12-33
|36%
|10-14
|71%
|11
|31
|42
|23
|11
|9
|3
|19
|120
