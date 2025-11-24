Δύσκολη πρέπει να θεωρείται η θέση του Χαβιέ Καράσκο στον πάγκο του Κολοσσού Ρόδου.

Αλλιώς τα περίμεναν τα πράγματα στον Κολοσσό και... αλλιώς έχουν εξελιχθεί.

Μετά τις οκτώ πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan GBL, η ομάδα της Ρόδου έχει μόλις δύο νίκες σε σύνολο οκτώ αγώνων με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Μάλιστα προέρχεται από αρνητικό σερί τριών ηττών (σ.σ. τελευταία νίκη το 78-76 απέναντι στον Πανιώνιο εντός έδρας την 1η Νοεμβρίου) με τελευταία αυτή από το Περιστέρι μέσα στο «σμαραγδένιο νησί» με 72-80.

Λόγω και της εικόνας που έχει παρουσιάσει ο Κολοσσός, δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου ασφαλής η θέση του Χαβιέ Καράσκο στην άκρη του «γαλανόλευκου» πάγκου. Όσον αφορά το μέλλον του πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνέχεια, με την ομάδα της Ρόδου να έχει έως το τέλος του α' γύρου δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια (με ΠΑΟΚ στις 6/12 και Ολυμπιακό στις 21/12) και δύο στα... μέτρα της εντός έδρας (με Μύκονο στις 27/12 και Μαρούσι στις 4/1).