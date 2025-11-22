Ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε στη Μύκονο μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση με 78-65 έχοντας ως κορυφαίο τον πληθωρικό Κέντρικ Ναν με 23 πόντους, 6 ασίστ, 6 κλεψίματα και 5 ριμπάουντ.

Δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός στο νησί των ανέμων από το +13 με το οποίο επικράτησε της Μυκόνου.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τίποτε να χάσουν, έπαιξαν ελεύθερα και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κούραση των «πρασίνων» από το πρόσφατο ματς της Euroleague.

Αν μέρει το κατάφεραν καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαν γίνει... στενός κορσές των «πρασίνων», σ' ένα ματς όπου κυριάρχησε η εκατέρωθεν αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα.

Όμως η παρουσία του Κέντρικ Ναν έφτανε και περίσσευε για τον Παναθηναϊκό προκειμένου να γλιτώσει τα χειρότερα και να αποτρέψει μια μεγάλη έκπληξη.

Μύκονος – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Η Μύκονος αιφνιδίασε για τα καλά τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα και φρόντισε να ελέγξει τον ρυθμό (8-2), πρώτα χάρη στα μακρινά σουτ του Μουρ και στη συνέχεια με την έξυπνη τροφοδότηση στον Βασίλη Καββαδά (8π.), ο οποίος αποτέλεσε παράγοντα του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μύκονος είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ (19-13) έως και το τέλος της 1ης περιόδου (19-16) ενώ οι «πράσινοι» δεν είνχαν προηγηθεί καθόλου στο σκορ. Και ούτε προηγήθηκαν στην 2η περίοδο.

Η Μύκονος συνέχισε να έχει σταθερά το πάνω χέρι στο σκορ φτάνοντας τον δείκτη του σκορ και στο +10 (30-20 στο 14')! Καββαδάς (11π., 5/5δίπ., 1/1β.) και Μουρ (10π., 2/2δίπ., 2/5τρ.) οδηγούσαν την ομάδα τους στο σκοράρισμα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο ματς με τους Ναν (8π.) και Σαμοντούροβ (9π., 5ριμπ.) καθώς πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 14-4 για το 34-34 στο 19' λίγο πριν από το ημίχρονο (39-39).

Στο πρώτο μισό του αγώνα, η γηπεδούχος Μύκονος είχε τρομερό ποσοστό στα δίποντα με 12/15 (80%!) όπως επίσης 3/11 τρίποντα, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ (όλα αμυντικά) και 8 ασίστ για 8 λάθη, ενώ αντίστοιχα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε μετρήσει 13/23 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 7/10 βολές, 9-9 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 7 λάθη.

Λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ (43-47) και έκτοτε κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ, σ' ένα κακό, από πλευράς θεάματος, ματς. Και οι δύο ομάδες είχαν... σπάσει τα στεφάνια από την αστοχία τους έξω από τα 6.75 μέτρα καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι η μεν Μύκονος είχε 5/19 τρίποντα έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου (51-57 ο Παναθηναϊκός) και οι δε «πράσινοι» μόλις 2/18 τρίποντα. Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε την Άνω Μερά.

Η διαφορά παρέμεινε στις διψήφιες παρυφές για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και έφτασε και στο +10 (60-70 στο 35') έχοντας ανεβάσει σε αυτό το διάστημα την ένταση στην άμυνα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί προκειμένου να «σβήσουν» οι όποιες ελπίδες των γηπεδούχων για την μεγάλη έκπληξη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… βρήκε το μομέντουμ που έψαχνε στα τελευταία λεπτά και έχοντας +10 ριμπάουντ, 10 κλεψίματα, όπως επίσης και τον... Κέντρικ Ναν ο οποίος «μίλησε» περισσότερο στο τέλος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε 23 πόντους με 7/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 κλεψίματα και 2 λάθα σε 31 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 29 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέντρικ Ρέι ο οποίος έμεινε στους 2 πόντους με σε 28 λεπτά έχοντας και 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Καλίντ Μουρ πε΄τυχε 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 2/2 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78.

Mykonos Betsson BC MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- PIR # Player M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 1 T. Appleby * 30:52 10 4/11 36% 4/7 57% 0/4 0% 2/4 50% 2 5 7 3 2 0 0 0 4 6 -12 9 2 K. Moore * 28:22 17 6/12 50% 3/5 60% 3/7 42% 2/2 100% 0 2 2 2 1 0 1 0 1 1 -8 15 4 K. Ray * 28:14 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 4 4 3 2 0 0 0 4 1 -7 4 8 P. Geromichalos * 24:60 6 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 3 1 1 0 1 4 2 -2 9 30 D. Cannady * 27:34 7 2/7 28% 0/0 0% 2/7 28% 1/1 100% 0 1 1 2 3 0 0 0 3 1 -11 2 6 V. Kavadas 12:49 11 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 -9 12 9 D. Ermidis 3:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 0 10 D. Skoulidas 4:10 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -0 1 12 S. Billis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 G. Sidiroilias 1:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 V. Mantzaris (C) 19:06 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 3 3 1 0 0 2 0 -5 3 22 M. Hesson 18:47 7 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 4/5 80% 1 1 2 0 1 1 1 2 0 3 -8 6 Team / Coach 0 2 2 0 1 1 TEAM TOTALS 65 24/55 43% 17/29 58% 7/26 26% 10/13 76% 4 24 28 16 17 3 2 3 22 15 63