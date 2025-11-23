Μαρούσι - Ηρακλής: Ο Μωραΐτης αφιέρωσε τη νίκη στον τραυματία Ντάρκο Κέλι
Ο Ηρακλής πήρε το διπλό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας με 87-92.
Μετά το τέλος του αγώνα, όμως, την παράσταση έκλεψε ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη στον άτυχο συμπαίκτη του, Ντάρκο Κέλι. Ο Έλληνας διεθνής, κρατώντας μπροστά στην κάμερα τη φανέλα του Αμερικανού φόργουορντ, υπογράμμισε ότι η ομάδα θα σταθεί στο πλευρό του και θα τον περιμένει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κέλι υπέστη θλάση στον γαστροκνήμιο κατά τη διάρκεια προπόνησης, με τον τραυματισμό να τον κρατά πιθανότατα εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
