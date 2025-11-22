Ο Πανιώνιος επικράτησε της Καρδίτσας με 107-105 στο ματς της χρονιάς, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σπάζοντας το αρνητικό σερί των 14 χαμένων παιχνιδιών. Καθοριστικός ο Νίκος Γκίκας που με εύστοχο τρίποντο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του στη δεύτερη παράταση.

Ο Πανιώνιος επικράτησε της Καρδίτσας με 107-105 (έπειτα από δύο παρατάσεις) ,στην 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη έπειτα από 14 χαμένα ματς, στον αγώνα της χρονιάς στη Γλυφάδα.

Ο Ηλίας Ζούρος έβαλε τέλος στο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και έδωσε στον Πανιώνιο την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεύτερη στη σεζόν, έπειτα από 52 ημέρες.

Πανιώνιος Καρδίτσα: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις επιθέσεις να υπερτερούν των αμυνών. Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε τα 5 λάθη του Πανιωνίου και σε συνδυασμό με το 41% που είχε έξω από τη γραμμή του τριπόντου, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας το προβάδισμα (26-29), 10’.

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Χαντς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την πρώτη περίοδο, φτάνοντας τους 13 πρωσοπικούς πόντους μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης και μειώνοντας για τον Πανιώνιο (28-29), 12’.

Στη συνέχεια, η Καρδίτσα, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 9-0 και έστειλε τη διαφορά στο μέγιστο της τιμής της (31-42), 14’.

Ο Πανιώνιος, έβγαλε την αντίδραση που χρειαζόταν, βελτίωσε την άμυνά του και πέρασε μπροστά στο σκορ, ευστοχώντας σε δύο τρίποντα με τον Χανς και τον Τσαλμπούρη (45-43), 17’ με τον Αμερικανό να έχει 18 πόντους! (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/9 βολές).

Το ημίχρονο έκλεισε με τον Πανιώνιο να βρίσκεται μπροστά στο σκορ (51-46) 20’.

Το δεύτερο μέρος, ξεκίνησε με τους γηπεδούχους, να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να ελέγχουν τη ροή του παιχνιδιού, στέλνοντας της διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή, (63-50) 25’.

Ο Ντέιμεν Τζέφερσον, με καλάθι και φάουλ μείωσε για τη θεσσαλική ομάδα στους 7, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά ο Γκίκας με τη σειρά του είχε απάντηση με εύστοχο τρίποντο, στέλνοντας και πάλι την απόσταση των δύο ομάδων στους 10 πόντους,(66-56), 28’.

Η Καρδίτσα, άσκησε μεγαλύτερη πίεση στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου, και μείωσε σε μονοψήφιο αριθμό, (74-70), 33’, τρέχοντας σερί (12-4).

Ο Τζέφερσον στη συνέχεια με εύστοχο τρίποντο το έκανε ντέρμπι, μειώνοντας στον πόντο για την ομάδα του (76-75) και πέντε λεπτά να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης.

Το φινάλε του αγώνα ήταν δραματικό με τον Δίπλαρο να πετυχαίνει πέντε πόντους και να βάζει την Καρδίτσα μπροστά (82-83) και 37 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Ηλίας Ζούρος στην τελευταία επίθεση έδωσε την μπάλα στον Χαντς που με εύστοχο λέι απ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του (84-83) και 21 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Η Καρδίτσα είχε την τελευταία κατοχή της αναμέτρησης, με τον Σταρκς να κάνει φάουλ στον Δίπλαρο, που ευστόχησε σε μία βολή και ισοφάρισε την αναμέτρηση (84-84).

Το ματς πήγε στην παράταση με τον Χαντς να αστοχεί σε τρίποντο και τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο γκαρντ της Καρδίτσα πήρε την τελευταία επίθεση της ομάδας του, πασάροντας στον Χόρχλερ όπου σκόραρε, δίνοντας νέο προβάδισμα και πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Χαντς πήρε την τελευταία κατοχή, αστοχώντας σε λέι-απ, αλλά βρέθηκε ο Γούοτσον, σαν «απομηχανής θεός» και έδωσε νέα παράταση αγωνίας στο Κλειστό της Γλυφάδας.

Η δεύτερη παράταση είχε την ίδια εξέλιξη με την πρώτη και με τις δύο ομάδες να απαντάνε η μία στην άλλη, με εύστοχα συνεχόμενα καλάθια.

Με το ματς να είναι ισόπαλο στους 100 πόντους για παραπάνω από δύο λεπτά, ο Καμπερίδης βρήκε εύστοχο τρίποντο και έκανε το (100-103) με 1 λεπτό να απομένει.

Ο Τσαλμπούρης στη συνέχεια ευστόχησε από μακριά και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του (104-104), την ώραπου ο Χόρκελ έιχε άμεση απάντηση και έκανε το (104-105).

Οι «κυανέρυθροι», είχαν πάλι την τελευταία κατοχή με τον Νίκο Γκίκα να ευστοχεί σε τρίποντο και να βάζει μπροστά την ομάδα του με (107-105), 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πήρε την τελευταία επίθεση, αστοχώντας σε προσπάθεια τριών πόντων και γράφτηκε το τελικό 107-105 υπέρ του Πανιωνίου.

Τα δεκάλεπτα: (26-29),(51-46),(70-59),(84-84 κ.δ.),(96-96 παρ.),(107-105παρ.)

MVP ΗΤΑΝ Ο… Τζέιλεν Χαντς, έχοντας 34 πόντους, (7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 11/15 βολές)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Ντέιμεν Τζέφερσον με 24 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 34 πόντοι του Τζέιλεν Χαντς.

Panionios COSMORAMA TRAVEL FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 N. Watson * 27:53 13 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 3/4 75% 3 6 9 1 3 1 0 2 -2 21 1 S. Lemon * 41:26 16 8/15 53% 8/12 66% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 1 14 2 M. Starks * 39:14 4 2/5 40% 2/3 66% 0/2 0% 0/1 0% 0 3 3 7 3 1 0 1 3 8 11 M. Lewis * 18:15 8 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 1/1 100% 0 2 2 0 2 1 1 0 -2 8 34 J. Kreuser * 14:18 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 -6 3 3 G. Papathanasiou 00:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 G. Tsalmpouris 29:26 17 7/14 50% 4/6 66% 3/8 37% 0/0 0% 1 5 6 1 1 0 1 0 18 18 9 S. Oikonomopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 K. Gontikas 18:54 5 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 1/4 25% 1 3 4 1 4 1 0 0 5 7 40 J. Hands 42:50 34 10/25 40% 7/14 50% 3/11 27% 11/15 73% 1 9 10 8 8 5 1 0 -4 29 41 A. Patrikis 1:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -1 88 N. Gkikas (C) 16:22 8 2/3 66% 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 1 3 4 2 2 3 1 0 -5 11 Team/Coaches 1 6 7 0 1 TOTAL 200 107 40/80 50% 31/49 63% 9/31 29% 18/27 66% 9 41 50 22 20 14 7 2 125