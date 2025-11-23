Ο Νίκος Γκίκας χρειάστηκε να περιμένει πολύ στον Πανιώνιο από την αρχή της χρονιάς, ώστε να αποκτήσει ρόλο μετά την φυγή του Λούκα Παβίσεβιτς και να ακούσει ένα ευχαριστώ από τον Ηλία Ζούρο, καθώς έπαιξε με θλάση και δική του ευθύνη με την Καρδίτσα.

Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια του φρόντισε να... κάνει ο Νίκος Γκίκας το βράδυ του Σαββάτου (22/11) στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας με τη νίκη του Πανιωνίου στη δεύτερη παράταση (107-105) επί της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στον εαυτό του.

Ο 35χρονος πλέι μέικερ ήταν ο άνθρωπος που με το τρίποντο από τη γωνία στα 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη λύτρωσε τον «Ιστορικό» που έκανε σεφτέ μετά από 14 σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Κι όμως, ο Νίκος Γκίκας, που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην πρώτη νίκη της ομάδας του στο ελληνικό πρωτάθλημα ήρθε από το... πουθενά, εκεί που τον είχε βάλει ο πρώην τεχνικός της ομάδας Λούκα Παβίσεβιτς.

Ο Μαυροβούνιος τεχνικός δεν υπολόγιζε καθόλου τον έμπειρο γκαρντ από το ξεκίνημα της χρονιάς και όταν το αποφάσιζε να τον ρίξει στο παρκέ ήταν γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να δοκιμάσει.

Τα... καψώνια του Παβίσεβιτς τον σκλήρυναν αρκετά και δεν τον επηρέασαν καθόλου, περίμενε απλώς την ευκαιρία του δουλεύοντας πολύ σκληρά, όπως έχει μάθει να κάνει από μικρός.

Η έλευση του Ηλία Ζούρου άλλαξε τα πράγματα, όσον αφορά την δική του αγωνιστική παρουσία, καθώς ο νέος τεχνικός ήξερε καλά ποιον παίκτη είχε δίπλα του και από την πρώτη στιγμή τον εμπιστεύτηκε. Κι εκείνος τον δικαίωσε με την απόδοση του στο πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς μέχρι το επόμενο για τον Πανιώνιο.

Ο Νίκος Γκίκας αγωνίστηκε για 16:22 λεπτά και είχε 8 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 2/2 δίποντα, 0/1 τρίποντα), πήρε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο. Τίποτε, όμως δεν συγκρίνεται με το μεγάλο σουτ στο τέλος, εκεί όπου ο Πανιώνιος είναι ένα βήμα από τον... γκρεμό και ο Νίκος Γκίκας δίνει τη λύση την ώρα που η μπάλα ζυγίζει έναν τόνο!

Το... μυστικό

Τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Γκίκας ταλαιπωρούνταν από μια θλάση που δεν του επέτρεπε να προπονηθεί όπως ήθελε. Εκείνος, ωστόσο ακολουθούσε ευλαβικά το πρόγραμμα του. Την παραμονή του αγώνα αποφάσισε ππως θα παίξει κανονικά, καθώς δεν γίνονταν να χάσει αυτό το ματς και να αφήσει μόνος τους συμπαίκτες του. Πήγε στοο γήπεδο νωρίς, μίλησε με τον Ηλία Ζούρο και τον ενημέρωσε πως θα παίξει με δική του ευθύνη!

Η αυταπάρνηση του Γκίκα συγκλονίζει, καθώς αρκεί μόνο να αναλογιστεί κάποιος τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη υποτροπή στο τραύμα του. Η επιθυμία του να παίξει ήταν τέτοια που αψήφισε την θλάση και μπήκε στο παρκέ σαλπίζοντας την αντεπίθεση για την ομάδα του. Και το πέτυχε.

Πλέον, ο Πανιώνιος διώχνει από πάνω του ένα μεγάλο βάρος που κουβαλούσε όπως τόνισε και ο Ηλίας Ζούρος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, όπως εξήρε και την στάση του Νίκου Γκίκα, που έπαιξε με δική του ευθύνη.

Η επόμενη ημέρα αναμένεται καλύτερη για τον Πανιώνιο, που θα προσπαθήσει στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψει σκληρά και να αποδείξει πως έχει αλλάξει για τα καλά το... τσιπάκι αφήνοντας πίσω την άγονη εποχή του Λούκα Παβίσεβιτς, που κανείς δεν θέλει πλέον να θυμάται στον σύλλογο...