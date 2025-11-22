Ζούρος: «Μεγάλη νίκη, βγήκε ένας τόνος από την πλάτη μας»

Ο Ηλίας Ζούρος ένιωσε να φεύγει ένα μεγάλο βάρος μετά τη νίκη του Πανιωνίου επί της Καρδίτσας και... γι' αυτό το βάρος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα.

Οι «κυανέρυθροι» άνοιξαν λογαριασμό στην Stoixiaman GBL μετά το 107-105 στην... ματσάρα του κλειστού «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα και αν μη τι άλλο ο τεχνικός της ομάδας ήταν ικανοποιημένος από την τελική εξέλιξη των πραγμάτων.

Μιλώντας μετά το τέλος στην flash interview της ΕΡΤ, είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ μεγάλη νίκη γιατί βγήκε ένας τόνος πάνω από την πλάτη μας. Ήταν πάρα πολλές οι ήττες, τα παιδιά είχαν βάρος, ενώ προς το τέλος του ματς ήρθε και πάλι στο μυαλό τους, το άγχος της νίκης. Δεν έχω λόγια για να τους ευχαριστήσω».

Και συνέχισε: «Ευχαριστώ ξεχωριστά στον Γκίκα ο οποίος έπαιξε με δική του ευθύνη και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Συσπειρωμένος ο κόσμος και η ομάδα θα τα καταφέρουμε. Έγιναν λάθη, θα τα διορθώσουμε, θα παλέψουμε, ο Πανιώνιος είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να επιστρέψει ξανά στις νίκες και εκεί που πρέπει. Σίγουρα είναι αρχή για κάτι καινούργιο».