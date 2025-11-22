Μίλιτσιτς: «Κι εγώ μικρός έβλεπα τους αγώνες του αυτοκράτορα Άρη με τη Γιουγκοπλάστικα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για τη δουλειά που περιμένει τους παίκτες του για να φτάσουν στο επίπεδο που ο ίδιος έχει φανταστεί όπως και στα τρία στάδια που περιλαμβάνει η δουλειά του στον Άρη ενώ ανέφερε και τις δικές του παιδικές αναμνήσεις όταν οι «κίτρινοι» μονομαχούσαν με τη Γιουγκοπλάστικα.

Η τελευταία αναφορά έγινε όταν ο 49χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για τις προσθήκες των Νουά, Άντζουσιτς και για την ομάδα που έχει φανταστεί. «Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση για τις προσθήκες σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στην αγορά. Δεν θέλαμε να φέρουμε παίκτες έτσι απλά για να φέρουμε αλλά είχαμε σκοπό να αποκτήσουμε αθλητές που μπορούν να ταιριάξουν στην ομάδα αλλά και να υπηρετήσουν τις υπηρεσίες αυτής», είπε κι εκεί τέθηκε το ζήτημα των προσδοκιών.

«Υπάρχουν τρία στάδια. Πρώτα πρέπει να κάνω την ομάδα να παίζει με καρδιά, μυαλό και… καρύδια. Χρειάζεται υπομονή, τίποτε δεν αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει να δίνουμε όλη τη δύναμη που διαθέτουμε ξεκινώντας από τις προπονήσεις. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να έχουμε σταθερό το επίπεδο έντασης σε κάθε παιχνίδι και θετική ενέργεια. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν είναι τόσο απλά, χρειάζεται χρόνο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις καλές στιγμές αλλά κι όταν έρθουν δύσκολες στιγμές.

Κι εφόσον κάνουμε αυτά τα δύο, τότε ίσως αποκτήσουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί που θέλουν οι οπαδοί της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να ζήσουν τις σπουδαίες στιγμές του παρελθόντος. Όλοι ξέρουμε και βλέπαμε τον αυτοκράτορα Άρη. Του Γκάλη, του Γιαννάκη. Ήμουν μικρός κι έβλεπα τους αγώνες απέναντι στη Γιουγκοπλάστικα γιατί ήμουν στο Σπλιτ. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δουλέψουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε στο σημείο διεκδίκησης πραγμάτων».

Σχετικά με το παιχνίδι σημείωσε ότι… «ήταν πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία μεταμόρφωσης εν μέσω δύσκολων αγώνων και έπρεπε να δείξουμε σε όλους ότι αλλάζουμε και κυρίως να νιώσουν το κίνητρο οι παίκτες. Να δείξουμε τη δύναμή μας. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα αλλά το γεγονός ότι ελέγξαμε το παιχνίδι μέσα από τη δουλειά των προπονητών αλλά και την ενέργεια των παικτών. Εμφανιστήκαμε σαν πραγματική ομάδα. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που δεν μου άρεσαν όπως τα λάθη και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ».

Σε ερώτηση για τους 27 πόντους που βρήκε η ομάδα του μέσα από τα λάθη του Προμηθέα απάντησε ότι… «είναι σημαντικό στοιχείο. Ο Προμηθέας σούταρε με 45% από μακρινή απόσταση. Αυτό που δεν με ικανοποιεί είναι τα λάθη που κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε να κυριαρχούμε αμυντικά γιατί αυτό μεγαλώνει και την αυτοπεποίθησή μας. Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο high tempo που παίζουμε».

Ο 49χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για την ευκολία με την οποία η ομάδα του χάνει διαφορές καθώς συνέβη δύο φορές στον αγώνα με τον Προμηθέα, είχε γίνει και με τη Νεπτούνας. «Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Όταν παίζεις σε γρήγορο ρυθμό, αυτό μπορεί να συμβεί. Χρειάστηκε να πάρω νωρίς τάιμ άουτ στο δεύτερο ημίχρονο γιατί κάθε λάθος που κάναμε είχε ως κόστος το τρίποντο του αντιπάλου. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά όμως, επιστρέψαμε και πήραμε ξανά τη διαφορά. Βλέπετε επίσης ότι η ομάδα καταλαβαίνει τις αξίες που θέλω να περάσω ως προπονητής. Είναι η νοοτροπία που θέλω να περάσω στους παίκτες μου. Να μην τα παρατάμε αλλά να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Να μην καταρρέουμε σαν ομάδα αλλά να έχουμε την ψυχική δύναμη ανταπόκρισης σε κάθε δυσκολίας».