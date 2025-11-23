Ο Ηρακλής πήρε το διπλό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας με 87-92.

Το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που διεξήχθη στο Κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γηραιός πήρε ένα σπουδαίο διπλό επικρατώντας με 87-92 έχοντας τον Δημήτρη Μωραΐτη σε εξαιρετική μέρα.

Μαρούσι - Ηρακλής: Το ματς

Με 0-8 ξεκίνησε ο Ηρακλής δείχνοντας από νωρίς επιθετικές διαθέσεις, ενώ μάλιστα με τη βοήθεια του Μωραΐτη οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +11 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (3-14). Με ένα επιμέρους 9-1 και κυρίαρχο τον Ρέινολντς, το Μαρούσι πλησίασε στο τρίποντο. Οι δύο ομάδες αντάλλαζαν εύστοχα σουτ από την περιφέρεια με τον Γηραιό να διατηρεί το προβάδισμά του (20-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι φόρτσαραν και με τη βοήθεια του Περάντες κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να περάσουν μπροστά (32-29). Τουλιάτος και Καρακώστας ήταν άξιοι συμπαραστάτες βάζοντας το Μαρούσι στο +8 (42-34). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου άλλαξε 180 μοίρες την εικόνα της αναμέτρησης ανοίγοντας την ψαλίδα της διαφοράς σε διψήφια επίπεδα (46-36), όμως ο Φόρμαν ήταν εκεί βοηθώντας τον Ηρακλή να επιστρέψει (46-43).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με το σκορ να δημιουργεί συνθήκες... θρίλερ στην αναμέτρηση. Οι Φόρμαν και Φάντερμπερκ έδωσαν σημαντικές λύσεις στον Ηρακλή και μαζί με τον Μωραΐτη διατήρησαν τον Γηραιό μπροστά πριν το τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο (63-68). Εκεί μέ ένα επιμέρους 10-2 οι Μαρουσιώτες πέρασαν μπροστά με 73-70. Ρέινολντς και Φάντεμπερκ αντάλλασσαν τρίποντα, ωστόσο ο Ηρακλής μπόρεσε να επιστρέψει εκ νέου και με τον Μωραΐτη να φτάσει μέχρι το μεγάλο... διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92

O MVP... Ο Δημήτρης Μωραΐτης με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο ΤζακΌρεϊ Γουιλιαμς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 54% του Ηρακλή από το τρίποντο με 13/24.

Maroussi BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: I. Papatheodorou — Assistants: D. Menoudakos, T. Nousis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- Index # Players 2 C. Reynolds * 26:15 11 4/10 40% 1/2 50% 3/8 37% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 3 -17 6 4 D. Macon * 28:54 8 4/11 36% 4/6 66% 0/5 0% 0/2 0% 0 7 7 1 0 0 0 2 -15 5 5 A. Nikolaidis * 10:25 6 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 0/1 0% 1 2 3 0 1 1 0 2 -12 5 7 M. Salash * 33:47 8 2/9 22% 1/5 20% 1/4 25% 3/5 60% 4 4 8 1 4 0 1 1 -18 5 22 J. Williams * 30:46 18 7/9 77% 7/9 77% 0/0 0% 4/6 66% 4 6 10 1 1 0 0 3 4 24 3 G. Karakostas 10:34 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 5 9 N. Touliatos 7:25 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 0 0 1 0 1 6 6 10 M. Chatzidakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 G. Kalaitzakis 13:45 6 3/7 42% 3/6 50% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 12 2 25 J. Briggs 8:02 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 3 -2 6 31 C. Giannopoulos (C) 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 L. Perrantes 30:07 19 6/13 46% 1/5 20% 5/8 62% 2/2 100% 0 4 4 5 1 1 0 4 13 21 Team / Coaches 4 1 5 1 TOTAL 200 87 32/70 45% 19/37 51% 13/33 39% 10/20 50% 17 24 41 17 13 4 1 20 89