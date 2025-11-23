Μαρούσι - Ηρακλής 87-92: Ματσάρα και... ανάσα για τον Γηραιό με MVP Μωραΐτη

Δημήτρης Μωραΐτης

bet365

Ο Ηρακλής πήρε το διπλό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας με 87-92.

Το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που διεξήχθη στο Κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γηραιός πήρε ένα σπουδαίο διπλό επικρατώντας με 87-92 έχοντας τον Δημήτρη Μωραΐτη σε εξαιρετική μέρα.

Μαρούσι - Ηρακλής: Το ματς

Με 0-8 ξεκίνησε ο Ηρακλής δείχνοντας από νωρίς επιθετικές διαθέσεις, ενώ μάλιστα με τη βοήθεια του Μωραΐτη οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +11 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (3-14). Με ένα επιμέρους 9-1 και κυρίαρχο τον Ρέινολντς, το Μαρούσι πλησίασε στο τρίποντο. Οι δύο ομάδες αντάλλαζαν εύστοχα σουτ από την περιφέρεια με τον Γηραιό να διατηρεί το προβάδισμά του (20-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι φόρτσαραν και με τη βοήθεια του Περάντες κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να περάσουν μπροστά (32-29). Τουλιάτος και Καρακώστας ήταν άξιοι συμπαραστάτες βάζοντας το Μαρούσι στο +8 (42-34). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου άλλαξε 180 μοίρες την εικόνα της αναμέτρησης ανοίγοντας την ψαλίδα της διαφοράς σε διψήφια επίπεδα (46-36), όμως ο Φόρμαν ήταν εκεί βοηθώντας τον Ηρακλή να επιστρέψει (46-43).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με το σκορ να δημιουργεί συνθήκες... θρίλερ στην αναμέτρηση. Οι Φόρμαν και Φάντερμπερκ έδωσαν σημαντικές λύσεις στον Ηρακλή και μαζί με τον Μωραΐτη διατήρησαν τον Γηραιό μπροστά πριν το τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο (63-68). Εκεί μέ ένα επιμέρους 10-2 οι Μαρουσιώτες πέρασαν μπροστά με 73-70. Ρέινολντς και Φάντεμπερκ αντάλλασσαν τρίποντα, ωστόσο ο Ηρακλής μπόρεσε να επιστρέψει εκ νέου και με τον Μωραΐτη να φτάσει μέχρι το μεγάλο... διπλό.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92

O MVP... Ο Δημήτρης Μωραΐτης με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο ΤζακΌρεϊ Γουιλιαμς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 54% του Ηρακλή από το τρίποντο με 13/24.

Maroussi BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: I. Papatheodorou — Assistants: D. Menoudakos, T. NousisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-Index
#Players
2C. Reynolds *26:15114/1040%1/250%3/837%0/00%10111003-176
4D. Macon *28:5484/1136%4/666%0/50%0/20%07710002-155
5A. Nikolaidis *10:2562/540%0/10%2/450%0/10%12301102-125
7M. Salash *33:4782/922%1/520%1/425%3/560%44814011-185
22J. Williams *30:46187/977%7/977%0/00%4/666%461011003424
3G. Karakostas10:3452/2100%1/1100%1/1100%0/00%0111200045
9N. Touliatos7:2541/250%0/00%1/250%1/250%0330010166
10M. Chatzidakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
16G. Kalaitzakis13:4563/742%3/650%0/10%0/20%11201101122
25J. Briggs8:0221/250%1/250%0/00%0/00%22410003-26
31C. Giannopoulos (C)0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
32L. Perrantes30:07196/1346%1/520%5/862%2/2100%044511041321
Team / Coaches4151
TOTAL2008732/7045%19/3751%13/3339%10/2050%1724411713412089

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-EFF
Coach: Z. LUKIC – Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADISMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-EFF
#Players
0D. Funderburk *30:42218-1266%5-771%3-560%2-366%22412120442022
3J. Wright-Foreman *33:13206-1250%3-742%3-560%5-683%04462000241821
5C. Smith *27:38145-1050%5-1050%0-00%4-580%1892110124619
10D. Moraitis (C) *35:13186-1346%3-650%3-742%3-475%0668120024525
16C. Syllas *19:1531-333%0-20%1-1100%0-00%2131130050157
4K. Foster14:5451-333%0-00%1-333%2-2100%0112110021-126
7N. Tsiakmas17:2582-450%0-10%2-366%2-2100%1120100041-117
8M. Poulianitis0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
11L. Ware17:0131-333%1-333%0-00%1-250%0221001012-94
12K. Kabouridis0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
14V. Christidis4:3900-00%0-00%0-00%0-00%0110001000-72
95A. Komnianidis0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
Team / Coach21310
TOTAL2009230-6050%17-3647%13-2454%19-2479%8273521108412220115
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα