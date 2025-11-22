Το Περιστέρι πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση πέρασε (80-72) από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Τάι Νίκολς και τον Άλβαρο Καρντένας να αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της νίκης.

