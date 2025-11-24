Προμηθέας: Τελειώνει ο Λιμνιάτης, αναλαμβάνει ο Σεγκούρα
Λίγο - πολύ είχε δρομολογηθεί το «διαζύγιο» του Έλληνα τεχνικού με τον Προμηθέα Πάτρας πριν ακόμα από το τελευταίο ματς με τον Άρη στο «Αλεξάνδρειο».
Ουσιαστικά απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την πατρινή ΚΑΕ για το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Λιμνιάτη, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα.
Εκείνος που θα τον αντικαταστήσει είναι ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός, Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος έχει καθίσει στο παρελθόν στους πάγκους του Ιωνικού Νικαίας, της ΑΕΚ και του Κολοσσού Ρόδου. Άμεσος συνεργάτης του Σεγκούρα στην ομάδα της Πάτρας θα είναι ο Μάριος Μπατής.
Δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να υπάρξουν και οι οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα «προπονητή» στον Προμηθέα Πάτρας.
