Οριστική πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιώργου Λιμνιάτη από τον πάγκο του Προμηθέα Πάτρας, με τον Κούρο Σεγκούρα να παίρνει τη θέση του έχοντας άμεσο συνεργάτη τον Μάριο Μπατή.

Λίγο - πολύ είχε δρομολογηθεί το «διαζύγιο» του Έλληνα τεχνικού με τον Προμηθέα Πάτρας πριν ακόμα από το τελευταίο ματς με τον Άρη στο «Αλεξάνδρειο».

Ουσιαστικά απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την πατρινή ΚΑΕ για το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Λιμνιάτη, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα.

Εκείνος που θα τον αντικαταστήσει είναι ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός, Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος έχει καθίσει στο παρελθόν στους πάγκους του Ιωνικού Νικαίας, της ΑΕΚ και του Κολοσσού Ρόδου. Άμεσος συνεργάτης του Σεγκούρα στην ομάδα της Πάτρας θα είναι ο Μάριος Μπατής.

Δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να υπάρξουν και οι οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα «προπονητή» στον Προμηθέα Πάτρας.