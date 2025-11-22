Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος απένειμε τα εύσημα σε όλους για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Κολοσσού στη Ρόδο.

Το Περιστέρι πέτυχε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Κολοσσού παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του διατηρώντας όμως χαμηλούς τόνους.

«Αρχικά, συγχαρητήρια σε όλους στην ομάδα. Όλοι οι παίκτες προσπάθησαν. Είτε κάποιος έπαιξε για 10-15 δευτερόλεπτα, είτε για 30 λεπτά. Ένα μεγάλο μπράβο στους συνεργάτες μου, γιατί είχαμε δύο εβδομάδες πολύ δύσκολες. Είχαμε, τέσσερα συνεχόμενα ταξίδια, δύο στην Ελλάδα και δύο στην Ευρώπη. Με παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε, κυρίως στην Ευρώπη για να περάσουμε στην επόμενη φάση και στην Ελλάδα που θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κερδίζουμε παιχνίδια» ήταν το πρώτο σχόλιο του τεχνικού των «κυανοκιτρίνων» στη συνέντευξη Τύπου, μετά την νίκη επί του Κολοσσού.

«Συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου για τη δουλειά που έβγαλαν, με όλα αυτά τα ταξίδια. Τους προπονητές, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές και τους γιατρούς, που μας βοήθησαν με κάθε τρόπο. Οι παίκτες έδειξαν φοβερό χαρακτήρα, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Πήραμε ένα παιχνίδι σε μία δύσκολη έδρα. Με καλή εμφάνιση θα έλεγα, παρά τα 20 λάθη. Θα ξεκουραστούμε και θα δουλέψουμε στη διακοπή, γιατί η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, με πολλά ταξίδια. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους» συμπλήρωσε ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

