Ζιάγκος: «Το σημαντικότερο είναι ότι οι Μυκονιάτες έφυγαν από το γήπεδο χαρούμενοι»

Η Μύκονος ήταν ανταγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Βαγγέλης Ζιάγκος εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του για την προσπάθεια που καταβάλλουν οι παίκτες του στη Stoiximan GBL.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο κλειστό της Άνω Μεράς: «Πριν από οποιοδήποτε σχόλιο για το ματς, θέλω να συγχαρώ εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού τον συνεργάτη μας, Δημήτρη Βαρβούνη, για τη γέννηση του γιου του».

Στη συνέχεια, είπε: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. Ανεβάσαμε το βαθμό δυσκολίας, ενδεχομένως σε σχέση με αυτό που περίμεναν από εμάς, καθώς ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν μεγάλο αντίπαλο, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από την αρχή είχαμε θέσει τρεις στόχους. Ο πρώτος ήταν να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Ο δεύτερος να ολοκληρώσουμε τον αγώνα και να επιστρέψουμε όλοι από το γήπεδο υγιείς, χωρίς νέους τραυματισμούς. Ο τρίτος στόχος ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι ως αντίβαρο ενόψει της αγωνιστικής απραξίας που έρχεται λόγω της διακοπής.

Σε ενεργειακό επίπεδο, νομίζω τα παιδιά έδωσαν το 100% και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μου για την προσπάθεια που καταβάλλουν μέχρι τώρα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι αφορά κυρίως εμάς, τους προπονητές και τους παίκτες. Σε καταστάσεις 5-5 δημιουργήσαμε προβλήματα στον αντίπαλο, δυσκολέψαμε τις αποφάσεις τους. Παρά την απουσία του καλύτερου ριμπάουντερ της ομάδας, του Τζέρεμι Έβανς στη θέση “5”, με αυτοσχεδιασμούς προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά.

Όμως, όπως είπα, το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα. Το σημαντικότερο είναι ότι οι Μυκονιάτες έφυγαν από το γήπεδο χαρούμενοι. Η Μύκονος έδωσε άλλη μια παράσταση γιορτής και εξωστρέφειας, δίνοντας χαρά στους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Ο αθλητισμός υπάρχει για να κάνει τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Αυτό ακριβώς συντελέστηκε εδώ απόψε. Γι’ αυτό κι εμείς αισθανόμαστε ότι πετύχαμε πλήρως τον στόχο μας.

Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό στα επόμενα παιχνίδια. Ευχόμαστε να επιστρέψουν γρήγορα οι τραυματίες τους και να έχουν λίγη ξεκούραση όλοι, ώστε να επιστρέψουμε δριμύτεροι μετά τη διακοπή.

Και πρόσθεσε: «Η ομάδα έχει μια συγκεκριμένη μπασκετική φιλοσοφία που στηρίζεται στο σύνολο. Δεν περιμένουμε εξάρσεις ενός αθλητή που θα πρέπει να “βγάλει το φίδι από την τρύπα”. Δεν έχουμε παίκτη που, βρέξει-χιονίσει, θα βάλει 25 πόντους και θα σώσει την παρτίδα. Έχουμε έναν συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού και πιστεύουμε πολύ στην ομαδική δουλειά».