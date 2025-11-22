Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μυκόνου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Έλληνας φόργουορντ έφτασε κοντά στο double double έχοντας 13 πόντους και 8 ριμπαόυντ και συνέβαλλε τα μέγιστα ώστε να φύγει ο Παναθηναϊκός με τη νίκη από τη Μύκονο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Όλους τους βλέπουμε ισάξια. Σήμερα ήταν μία δύσκολη νίκη».

Για το τι δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό: «Υπήρχε κούραση αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό. ρέπει μέσα στο παρκέ να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε, οπότε δεν είναι δικαιολογία. Μας δυσκόλεψε η ομάδα της Μυκόνου στο πρώτο ημίχρονο. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε και ανταπεξέλθαμε καλύτερα.»

Για την δυσκολία των παικτών με τα συνεχόμενα ταξίδια και ματς: «Σίγουρα είναι δύσκολο αλλά είναι η δουλειά μας και πρέπει να ανταπεξέλθουμε κατάλληλα.»

Για το αν μπαίνει μια σειρά στο αγωνιστικό κομμάτι: «Σίγουρα, αλλά δεν είμαστε ακόμα πλήρως υγιής. Σιγά-σιγά δενόμαστε και μπορούμε να παίζουμε καλύτερα μέσα στο παρκέ.»

Για το αν ένιωσε καλά: «Ήταν και ο Χουάντσο τραυματίας, είχα καιρό να παίξω και ήθελα να παίξω καλά.»

Για το τι του έλεγε ο Ερνανγκόμεθ: «Μου έλεγε να συνεχίσω να σουτάρω, να μη σταματάω να σουτάρω. Με έχει από κοντά του».