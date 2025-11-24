O Tζέιλεν Χαντς εντυπωσίασε στη νίκη του Πανιωνίου επί της Καρδίτσας και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Ο Πανιώνιος επικράτησε της Καρδίτσας με 107-105 στο ματς της χρονιάς, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σπάζοντας το αρνητικό σερί των 14 χαμένων παιχνιδιών. Καθοριστικός ο Νίκος Γκίκας με εύστοχο τρίποντο που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του στη δεύτερη παράταση.

Αλλά κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Τζέιλεν Χαντς. Μάλιστα η εμφάνιση του του χάρισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με φοβερά νούμερα, αφού είχε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε 29 στο ranking. Φοβερός!