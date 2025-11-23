Σέιμπεν Λι: Η εκπληκτική εμφάνιση και τα 5/6 τρίποντά του κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-81 του ΠΑΟΚ, έχοντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Λι να είναι ο κορυφαίος.
Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 24 πόντους στην αναμέτρηση, μάλιστα με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει να κάνει. Ο Λι ξεκίνησε την αναμέτρηση με 4/4 τρίποντα στο ημίχρονο, σκόραρε ένα ακόμα στο δεύτερο και έκλεισε το ματς με 5/6.
Συνολικά είχε 8/10 εντός παιδιάς, προσθέτοντας και 3/4 δίποντα στη στατιστική του, μαζί με 6 ασίστ, 2 λάθη, ένα κλέψιμο.
Η στατιστική του Λι στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
- Πόντοι - 24
- Λεπτά - 23'18''
- Δίποντα - 3/4
- Τρίποντα - 5/6
- Βολές - 3/5
- Ασίστ - 6
- Λάθη - 2
- Κλεψίματα - 1
