Δείτε τα όσα έκανε ο Σέιμπεν Λι στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ, όντας ο κορυφαίος των Πειραιωτών.

Ο Σέιμπεν Λι ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-81 του ΠΑΟΚ, έχοντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Λι να είναι ο κορυφαίος.

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 24 πόντους στην αναμέτρηση, μάλιστα με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει να κάνει. Ο Λι ξεκίνησε την αναμέτρηση με 4/4 τρίποντα στο ημίχρονο, σκόραρε ένα ακόμα στο δεύτερο και έκλεισε το ματς με 5/6.

Συνολικά είχε 8/10 εντός παιδιάς, προσθέτοντας και 3/4 δίποντα στη στατιστική του, μαζί με 6 ασίστ, 2 λάθη, ένα κλέψιμο.

Η στατιστική του Λι στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός