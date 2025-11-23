Μπαρτζώκας: «Όταν είμαστε ομαδικοί, είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ στην 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι απόλυτα ευχαριστημένος, που μπόρεσε να κάνει rotation και να πάρουν χρόνο άπαντες.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του, κάναμε ένα rotation με σκοπό να παίξουν όλοι και κανείς να μην πιεστεί πάνω από 20 λεπτά. Με σεβασμό προς τον ΠΑΟΚ, καθώς και η ατμόσφαιρα που υπήρχε και η διάθεση του ΠΑΟΚ να χτυπήσει αυτό το ματς, μετά από ένα νικηφόρο σερί που είχε, νομίζω πως διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά και κερδίσαμε όπως έπρεπε».

Για τα μαθήματα ενόψει Βελιγραδίου και Ερυθρού Αστέρα: «Όχι, δεν υπάρχουν διδάγματα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώνεται, μέσα στη χρονιά, και ο κάθε παίκτης προσωπικά να είναι σε όσο καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση. Σαν ομάδα πιστεύουμε πολύ στο ομαδικό παιχνίδι, καθώς όταν είμαστε ομαδικοί και πασάρουμε την μπάλα, είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα».