Άντζουσιτς: Αυτά έκανε ο Σέρβος γκαρντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη

Γιώργος Κούβαρης
Αντζουσιτς Intime

Άκρως πετυχημένη ήταν η πρώτη παρουσία του Ντανίλο Άντζουσιτς με τη φανέλα του Άρη πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.

Ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ αποκτήθηκε πριν από μερικά 24ωρα από τον Άρη και με το «καλημέρα» φρόντισε να δείξει ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς της νέας του ομάδας.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν του Προμηθέα Πάτρας με 96-80 και ο Άντζουσιτς έκανε και με το... παραπάνω αισθητή την παρουσία του.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε 20:33 από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 12 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο με 2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ αλλά και 6 λάθη.

@Photo credits: INTIME
     

