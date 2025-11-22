Άντζουσιτς: «Θα ήθελα να συναντήσω τον Νίκο Γκάλη»

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη κι έκανε μια ευχή, να συναντήσει τον Νίκο Γκάλη!

Ο Σέρβος γκαρντ είχε μιλήσει για τις συζητήσεις που είχε με τον πατέρα του για τον Νίκο Γκάλη και σε σχετική ερώτηση υποστήριξε ότι… «θα ήθελα να τον συναντήσω. Ο πατέρας μου, μου έχει τόσα πράγματα για τον Νίκο Γκάλη, έχω δει φυσικά και αρκετά βίντεο. Ξέρω ότι είναι ένας θρύλος, ίσως ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας στην ιστορία του αθλήματος».

Σχετικά με το ντεμπούτο του, απάντησε ότι… «είμαι χαρούμενος κι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ γιατί ο Άρης είναι ένας σπουδαίος και ιστορικός σύλλογος. Πραγματικά ευχαριστήθηκα λόγω της ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι οπαδοί μας. Είναι φοβεροί κι αν συνεχίσουν έτσι, πιστεύω ότι θα έχουμε σπουδαία αποτελέσματα στη διάρκεια της χρονιάς. Σήμερα ήταν ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα για μας το οποίο μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε έτσι», είπε αρχικά και ρωτήθηκε για τους ανθρώπους που τον έπεισαν να υπογράψει στην ομάδα.

Σε ότι αφορά το κίνητρό του ερχόμενος στον Άρη, σημείωσε: «Πρώτα μίλησα με τον κόουτς και τον Νίκο Ζήση. Μου εξήγησαν τον ρόλο μου και πώς με βλέπουν. Είδα παιχνίδια της ομάδας και θεώρησα ότι θα μπορούσα να ταιριάξω. Ένα επιπλέον κίνητρο ήταν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μίλησα επίσης με τον φίλο μου τον Παπαπέτρου ο οποίος με παρακίνησε να έρθω στον Άρη».

Σχετικά με την προσαρμογή του στην ομάδα και τον χρόνο συμμετοχής του. «Είμαι έμπειρος, ξέρω καλά τον κόουτς γιατί συνεργαστήκαμε στο παρελθόν οπότε δεν θα χρειαστώ χρόνο προσαρμογής. Το ότι θα πάω στην εθνική ομάδα της χώρας μου πιστεύω ότι θα με βοηθήσει αρκετά στο επίπεδο της ενέργειας που θέλω να δίνω στην ομάδα. Ξέρω τι θέλει ο Άρης από εμένα».