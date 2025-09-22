Είπε αυτό που δεν μπορεί να πει ο καθένας για τον Παναθηναϊκό, η άμυνα δείχνει ότι θα είναι η αρχική σταθερά του Ολυμπιακού!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας καταθέτει τις πρώτες σκόρπιες εντυπώσεις του από την μπασκετική πανδαισία του τριημέρου, η οποία αποτέλεσε ένα χορταστικό ορεκτικό ενόψει της έναρξης της σεζόν σε Ελλάδα (Stoiximan Super Cup) και Ευρώπη (Euroleague) που βρίσκεται προ των πυλών.

Δεν έχετε παράπονο, η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν κάτι σαν προάγγελος του τι θα επακολουθήσει και τι θα συμβαίνει μόνιμα από 'δω και στο εξής!

Εντυπωσιακή πρώτη γεύση από τον Παναθηναϊκό στο 7ο τουρνουά στην μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου στην Αυστραλία. Θετική εικόνα για τον Ολυμπιακό στην Κρήτη εν μέσω προβληματισμού για την λειψανδρία στην θέση του point guard (μετά και τον τραυματισμό του Έβανς), αλλά και πολύ ενθαρρυντικά συμπεράσματα για τον ανταγωνισμό που θα χαρακτηρίσει την εφετινή Stoiximan GBL, μετά τα πρώτα “take aways” από τα φιλικά παιχνίδια των περισσοτέρων ομάδων του πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ: Η επιστροφή στο FIBA Europe Cup, ίσως επιταχύνει τις διοικητικές εξελίξεις!

Μοναδική εξαίρεση ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να είχε δύσκολη κλήρωση στα προκριματικά για την είσοδο των ομίλων του BCL (η τουρκική Μπούρσασπορ αποδείχτηκε πολύ δυνατότερη του αναμενόμενου), ωστόσο και η εικόνα που παρουσίασε στην Βουλγαρία ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών!

Από την ήττα με αξιοπρέπεια, όμως, μέχρι την συντριβή (η διαφορά έφτασε ακόμη και το -31), η απόσταση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό ο Γιούρι Ζντοβτς έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη στον κόσμο που ταξίδεψε 300 και κάτι χιλιόμετρα για να στηρίξει την προσπάθεια και υποσχέθηκε καλύτερες μέρες.

Πρόβλεψη του υπογράφοντος είναι ότι η αποτυχία προβιβασμού του «δικεφάλου του Βορρά» στην σημαντικότερη διοργάνωση της FIBA, είναι πιθανό να επιταχύνει τις διαδικασίες για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν οι Θεσσαλονικείς προβούν σε 2-3 ηχηρές διορθωτικές κινήσεις που θα τους αλλάξουν επίπεδο!

Παναθηναϊκός: Μία ατάκα που εμπεριέχει τιμή, αλλά εκτοξεύει και την πίεση!

Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του «τριφυλλιού» στο 2ο μέρος και των δύο αγώνων που έδωσε επί αυστραλιανού εδάφους, φαινόταν υπερβολικά καλή (για την εποχή και τις συνθήκες της προετοιμασίας) για να είναι αληθινή!

Κι αν στο πρώτο ματς με την Παρτίζαν, κάλυψε συνολική διαφορά 20 πόντων (από το -9, έφτασε μέχρι το +11), με τους 7 από τους συνολικά 8 διεθνείς (ο Όσμαν έμεινε στην Αθήνα) να μην έχουν κάνει ούτε μία προπόνηση με τους υπόλοιπους, τι να πει κανείς για την αναμέτρηση με τους Αδελαϊδα 36ers;

Απέναντι σε ένα σύνολο που μπήκε πολύ πιο δυνατά και physical στο παρκέ, οι «πράσινοι» «έτρεξαν» ένα επιμέρους +30 (από το -11, πήγαν την διαφορά μέχρι και το +19) και το κυριότερο είναι ότι παρουσίασαν σημάδια ομοιογένειας, που ίσως ούτε ο Αταμάν να πίστευε ότι η ομάδα μπορεί να έχει τέτοια εποχή και ουσιαστική με ελλιπή προετοιμασία.

Κρατήστε ότι ο Ναν να δείχνει ότι ξεχειλίζει από φρεσκάδα και ότι είναι έτοιμος για δυναμικό ξεκίνημα! Ότι ο Ρογκαβόπουλος άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία της απουσίας του Όσμαν και βροντοφώναξε ότι μοιάζει έτοιμος για σημαντικότερο ρόλο! Ότι ο Τολιόπουλος έδειξε ότι διψάει και ότι δικαιούται περισσότερο χρόνο από τους αρχικούς υπολογισμούς και ότι όλοι σχεδόν οι διεθνείς έδειχναν να ενσωματώνονται ομαλά, συν του ότι ο Ρισόν Χολμς μπήκε με το «καλησπέρα» σε “beast mode”!

Κι όλα αυτά με τέσσερις πολύ σημαντικές απουσίες, όπως αυτές του Σορτς, του Όσμαν, του Λεσόρ και του Γκριγκόνις. Όσο βαρύ κι αν ακούγεται, λοιπόν, το σχόλιο του Μάικ Γουελς για το ταβάνι και την δυναμική του «επτάστερου», περί κορυφαίας ομάδας του κόσμου εκτός ΝΒΑ, άλλο τόσο «δικαιολογημένο» μπορεί να θεωρηθεί για έναν προπονητή με θητεία 21 ετών στον «μαγικό κόσμο» (ως assistant coach σε συνολικά 7 ομάδες), με δεδομένο ότι αντιμετώπισε ένα τόσο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ, από το οποίο ενημερώθηκε ότι απουσίαζαν τέσσερις παίκτες-κλειδιά.

Απλά η παραπάνω ατάκα, δεν μπορεί να βγει από το στόμα κάποιου χωρίς μεγάλη προϋπηρεσία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όσο κολακευτική και αν είναι (πόσο ζωγραφισμένο χαμόγελο θα είχε άραγε ο «κύριος Παύλος», όταν το άκουσε από ψηλά), άλλα τόση πίεση ασκεί στην ομάδα για την κατάκτηση της κορυφής στην Ευρώπη! Και μάλιστα εντός έδρας!

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι «πράσινοι» θα πάνε τρένο, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα σημάδια κόπωσης από το πολύ βαρύ καλοκαίρι που είχε η πλειοψηφία των παικτών τους, αλλά ότι η ομάδα έχει μεγάλο βάθος για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Κοντός ψαλμός αλληλούια...

Ολυμπιακός: Η ατυχία με Έβανς «έσφιξε τα λουριά» της άμυνας!

Τα βασικά χαρακτηριστικό που οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν στο παρκέ του κλειστού γηπέδου στα «Δύο Αοράκια» (νίκες επί της Αρμάνι και επί του Ερυθρού Αστέρα) και τα οποία εξέπεμψαν μία συγκρατημένη αισιοδοξία και έναν σεβαστό βαθμό ασφάλειας ενόψει του δύσκολου πρώτου 20ημέρου της σεζόν, είναι η σταθερά της αμυντικής σκληράδας και η αύξηση της αθλητικότητας σε σχέση με το περυσινό ρόστερ.

Η προσθήκη του Γουόρντ (το 1/23 τρίποντα στα φιλικά δεν λέει απολύτως τίποτε) στην περιφέρεια και του Χολ στην ρακέτα (μαζί με την προσθήκη του σαφώς βελτιωμένου Κώστα Αντετοκούνμπο), καθιστούν αυτομάτως την ομάδα πιο ευέλικτη και της δίνουν μεγαλύτερος μάκρος και μέγεθος στην εκάστοτε θέση.

Στα παραπάνω προσθέστε την φρεσκάδα που χαρακτηρίζει εμφανώς τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοβ και τον Γουόκαπ , η οποία σε συνδυασμό με την ποιότητα και την εμπειρία των Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ, αλλά και με την «εσωτερική μετεγγραφή» του Ντόρσεϊ, συνιστούν στοιχεία που επιτρέπουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα να διαχειριστεί χωρίς έντονο προβληματισμό τις απαιτητικές επίσημες υποχρεώσεις που αρχίζουν.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για τον παραμικρό εφησυχασμό, καθώς με μόλις έναν κλασσικό point-guard (ο Λι δεν είσαι άσος), ανά πάσα στιγμή, οι Πειραιώτες μπορεί να μείνουν χωρίς οργανωτή, δημιουργό και κουβαλητή της μπάλας!

Εξ' ού και η παραδοχή του 60χρονου τεχνικού ότι η ομάδα του έχει άμεση ανάγκη για playmaker και η κινητοποίηση του front office για την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά. Η απουσία του Παναθηναϊκού από το επερχόμενο Stoiximan Super Cup, θεωρητικά μειώνει την όποια πίεση είχε η διοργάνωσης και δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για αρκετές δοκιμές με θεωρητικά χαμηλό βαθμό ρίσκου!

Υπόλοιποι: Όλα δείχνουν ότι φέτος θα βάλουν πιο δύσκολα στους «αιώνιους»!

Εκτός και αν η ΑΕΚ (δείχνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον ελλιπή Προμηθέα) αποδείξει πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου ότι μπορεί να ρίξει την πρώτη «βόμβα» της σεζόν και να σταματήσει την 3ετή κυριαρχία του Ολυμπιακού στην Ρόδο.

Τόσο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσέ, όσο και στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», η «Ένωση» έδειξε ότι σκοράρει κατά ριπάς, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και πολλούς πόντους στα μετόπισθεν. Τα πρώτα δείγματα της ομάδας που ετοιμάζει ο Ντράγκαν Σάκοτα μοιάζουν ενθαρρυντικά, αν και πάντα στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο το βαρόμετρο είναι η συνέπεια στις πληρωμές, ώστε να μην υπάρχουν γκρίνιες και έλλειψη συγκέντρωσης.

Από 'κει και πέρα, μεγάλο βάθος στο ρόστερ και υποσχόμενη προοπτική μοιάζει να έχει τόσο ο Πανιώνιος, όσο και το Μαρούσι. Αρκετά αισιόδοξα μηνύματα πέρασε ο Άρης, που έπαιξε «σβηστός» στο 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και έχει κάνει διάνα στους ξένους (πιστεύω ότι απέχει έναν παίκτη για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικός)!

Κάτι που ισχύει και για την νεοφώτιστη Μύκονο (άτυπη νικήτρια του τουρνουά), η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση ξένου τριαριού στην θέση του τραυματία Τζάστιν Γκρέϊ. Τα πρώτα δείγματα της δουλειάς και των επιλογών του Βαγγέλη Ζιάγκου, πάντως, τυγχάνουν σεβασμού, χωρίς ταυτόχρονα να εκπλήσσουν! Η παραπάνω άποψη δεν βασίζεται τόσο στο αποτέλεσμα των νησιωτών (2/2) και αφορά και στην Καρδίτσα, που γνώρισε δύο ήττες στις λεπτομέρειες στην Γλυφάδα, παρουσιάζοντας ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Από 'κει και πέρα, το Περιστέρι θα ριχτεί στην αφετηρία της σεζόν με βαρύ φορτίο (προσωπικά μου φάνηκε καλύτερο απ' όσο περίμενα), όχι μόνο λόγω του νέου τεχνικού (ο Βασίλης Ξανθόπουλος «κοιμήθηκε» τον περασμένο Μάϊο παίκτης και... ξύπνησε προπονητής) αλλά και 10 νέους παίκτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποτελούν «στοιχήματα» και δεν έχουν μεγάλες παραστάσεις.

Με τέσσερις απουσίες (Γκρέι, Μακάλουμ, Καραγιαννίδης και Λάγιος), ο Προμηθέας δεν μπορεί να κριθεί ουσιαστικά από την παρουσία του στα δύο ματς στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» γιατί ειδικότερα οι δύο Αμερικανοί guard θα σηκώσουν μεγάλο βάρος της προσπάθειας! Ωστόσο, τα παράπονα του Γιώργου Λιμνιάτη για την αμυντική εικόνα της ομάδας του (δέχτηκε κατά μ.ο. 90 πόντους), δείχνουν που θα επικεντρωθεί η δουλειά των επόμενων ημερών στην Πάτρα.