Πρωτάρα μεν, εξαιρετική δε η Μύκονος επικράτησε του Άρη με 63-70 στο πλαίσιο του τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα και του έδειξε ότι έχει πολλά πράγματα να διορθώσει καθώς η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς δέχθηκε σε παιχνίδι 32 λεπτών!

Η Μύκονος έδειξε καλύτερα δουλεμένη ομάδα από τον Άρη και παρά τις απουσίες που είχε να διαχειριστεί, επικράτησε του Άρη με κορυφαίο παίκτη τον Άπλμπεϊ ο οποίος σημείωσε 20 πόντους. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βρήκε πολλούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο μέσα από τα κλεψίματά της καθώς οι Θεσσαλονικείς ήταν επιπόλαιοι και υπέπεσαν σε 16 λάθη. Γενικώς η εικόνα του Άρη ήταν προβληματική σ' ένα ακόμη παιχνίδι καθώς και πάλι στηρίχθηκε στην ατομική πρωτοβουλία στην επίθεση και στη δε άμυνα δεν έδειξε σημάδια βελτίωσης. Αυτό υποδηλώνει και το γεγονός ότι δέχθηκε 70 πόντους σε παιχνίδι 32 λεπτών καθώς μετά από αίτημα της Μυκόνου, οι δύο ομάδες έπαιξαν τέσσερα οκτάλεπτα.

Τόσο στα πρώτα λεπτά (9-2) όσο και στη διάρκεια της πρώτης περιόδου, ο Άρης προσπάθησε να χτίσει διαφορά με πρωταγωνιστή τον Ρόνι Χάρελ, αλλά η Μύκονος έδειξε αντανακλαστικά αλλά και αντίδραση μέσα από την αθλητικότητα των γκαρντ της (19-16, 8’). Στο ίδιο διάστημα οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να βγάλουν συνεργασίες με τελικούς αποδέκτες τους ψηλούς πλην δύο στιγμών με τον Στίβεν Ίνοκ.

Ο Μπράις Τζόουνς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να ξεφύγει η ομάδα του (26-18) αλλά η περιφερειακή γραμμή της Μυκόνου ήταν το ίδιο αποτελεσματική με τους Ρέι, Άπλμπι (32-23, 13’). Ο Βασίλης Καββαδάς επίσης μπήκε στην εξίσωση του αγώνα και το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 38-36 υπέρ του Άρη καθώς η Μύκονος βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο μέσα από τα πέντε κλεψίματα που έκανε.

Ο Άρης συνέχισε να κάνει εύκολα το λάθος χάνοντας σε δευτερόλεπτα ό,τι έχτιζε σε δύο τρία λεπτά. Με διαδοχικά κλεψίματα και τον αξιόπιστο Σκουλίδα από μακρινή απόσταση η Μύκονος έτρεξε 0-11 σερί (48-51, 18'). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε μ' ένα ακόμη λάθος του Άρη και δύο εύστοχες βολές από τον Καλίντ Μουρ (51-54, 24').

Για τη Μύκονο, ο Κάναντι είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής καθώς προέρχεται από τραυματισμό και στις αρχές της τελευταίας περιόδου και ο Μουρ είχε ενοχλήσεις στον δεξί αστράγαλο. Ο Άπλμπι πήρε ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες και φτάνοντας στους 20 πόντους έδωσε αέρα επτά πόντων (56-63, 28:30) στην ομάδα του. Ο Άρης ανέβασε το επίπεδο της πίεσής του στα τελευταία 90'' του αγώνα και μείωσε σε 63-67 (31') αλλά ένα άστοχο τρίποντο του Τζόουνς και το κλέψιμο του Κέντρικ Ρέι έγραψαν τον επίλογο της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 19-16, 38-36, 51-54, 63-70

Άρης (Κάραϊτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 2, Λέφας, Τζόουνς 12, Φορμπς 13 (1), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 8 (2), Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 7, Χάρελ 10, Αντετοκούνμπο 1, Κουλμπόκα 8 (1).

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 20 (1/2 τρίπ., 2ριμπ., 5ασ., 3κλ., 1 μπλοκ), Μουρ 6, Ρέι 12 (1), Καββαδάς 8, Ερμείδης 2, Σκουλίδας 12 (4/9 τρίπ.), Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Κάναντι 2, Έβανς 8 (6 ριμπ.).