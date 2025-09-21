Παναθηναϊκός: Αυτά έκανε ο Ρογκαβόπουλος στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (vid)
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι από τους παίκτες που μαζί με τον Ρισόν Χολμς έδειξε πολύ θετικά δείγματα με το... καλημέρα σας! Ο Έλληνας φόργουορντ συμμετείχε και στα δύο παιχνίδια του τουρνουά. Στο ματς απέναντι στο σύνολο του κόουτς Ομπράντοβιτς, συγκέντρωσε 10 πόντους, 4/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 10 efficiency.
Κόντρα στην Αδελαΐδα ήταν ακόμα πιο επιβλητικός ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ με μόλις ένα λάθος, ενώ παράλληλα είχε εξαιρετικές συνεργασίες με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Δείτε τις φάσεις
