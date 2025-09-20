Επίσκεψη στο Παλατάκι πραγματοποίησε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης το πρωί του Σαββάτου. Στόχος να αλλάξει ριζικά η εικόνα του γηπέδου.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επισκέφτηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) το «ασπρόμαυρο» «Παλατάκι» στην Πυλαία.

Ο 63χρονος Έλληνας επιχειρηματίας μαζί με ομάδα μηχανικών με τους οποίους συνεργάζεται και εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του PAOK Sports Arena, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανακαίνισης που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του γηπέδου.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης συνοδευόμενος από τους στενούς συνεργάτες του Γιάννη Πετμεζά και Βαγγέλη Τσακμακά ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στους εξωτερικούς, κυρίως, χώρους προκειμένου να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.

Προγραμματίζονται ανακατασκευή της στέγης, ενεργειακή αναβάθμιση, με νέα συστήματα θέρμανσης και πιθανότατα εγκατάσταση σύγχρονων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Βελτιώσεις στα αποδυτήρια και στους χώρους των αθλητών, καθώς και ανανέωση της εξωτερικής όψης του γηπέδου.

Το πλάνο περιλαμβάνει την αξιοποίηση των χώρων για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, αλλά και δημιουργία υπηρεσιών που θα κρατούν το γήπεδο ανοιχτό σε σταθερή βάση.