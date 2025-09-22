Προχωράει του Ντιλικινά ο Ολυμπιακός: Το θέμα με το συμβόλαιό του και το buy-out

Ο Ολυμπιακός προχωράει για να ολοκληρώσει το deal με τον Φρανκ Ντιλικινά. Τι ισχύει με το buy out για την Παρτίζαν και το συμβόλαιό του.

Ο Ολυμπιακός θέλει να καλύψει το κενό του στα γκαρντ, με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά. Ο Γάλλος γκαρντ της Παρτίζαν μπήκε στο στόχαστρο των Πειραιωτών, με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να προχωράνε άμεσα.

Άλλωστε, αυτή ήταν και η πρόθεση του Ολυμπιακού, που ήθελε άμεσα έναν γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς τον αφήνει 15-20 μέρες εκτός. Το είπε φυσικά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους «ερυθρολεύκους» να κινούνται άμεσα για την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση, με τον Ολυμπιακό ενδεχομένως να μη χρειαστεί να καταβάλει buy out στην Παρτίζαν. Οι Σέρβοι, έτσι, θα απεμπλακούν από το συμβόλαιό του, με τον Γάλλο να προβάρει τα «ερυθρόλευκα», μιας και όλες οι πλευρές συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση σε καλό κλίμα.

Το συμβόλαιο του Φρανκ Ντιλικινά

Η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά είναι ιδιάζουσα. Ο Γάλλος δεν είναι ελεύθερος. Υπέγραψε στην Παρτίζαν το καλοκαίρι του 2024, συμβόλαιο διετές ως το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές προχώρησαν πριν από περίπου έναν μήνα σε επέκταση του συμβολαίου, ως το καλοκαίρι του 2027. Με τις αποδοχές του Γάλλου όμως να είναι μειωμένες.

Ο Ολυμπιακός δε θα χρειαστεί να δώσει κάποιο buy out στην Παρτίζαν, αλλά αν οριστικοποιηθεί το deal που βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, θα αναλάβει φυσικά εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Γάλλος για την επόμενη σεζόν.

Την περασμένη σεζόν, ο Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους σε 19'54'' που πατούσε παρκέ στην EuroLeague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.